Professor baleado em frente a escola de Linhares sai da UTI

Internado desde o dia 20 de abril, quando foi baleado no peito e na cabeça ao sair da escola onde trabalha, o professor de matemática Erick Alves Jatobá recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Rio Doce, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
O hospital informou para a reportagem da TV Gazeta Norte que, nesta segunda-feira (30), o professor foi transferido para um quarto. Apesar da melhora, ele ainda se recupera dos ferimentos e não há previsão de alta hospitalar.
Por mais de 20 dias, Erick foi mantido em coma induzido e respirando por aparelhos devido à gravidade do estado de saúde dele. No dia 13 de maio, a sedação foi retirada e o professor acordou, pela primeira vez após o crime.
RELEMBRE O CRIME
Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram Erick colocando alguns objetos no carro, estacionado em frente a escola, e indo até os suspeitos — ambos estavam de bicicleta. Após cumprimentar os dois, o professor retorna ao carro, mas, antes dele entrar no veículo, um dos indivíduos passa uma arma para o outro, que vai em direção ao Erick e efetua os disparos.
Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos em menos de 24 horas após o crime. A prisão do atirador, identificado como Gustavo Cardoso dos Santos, de 20 anos, aconteceu no dia 26 de abril. Ele se apresentou à delegacia, confessou o crime e, em depoimento, relatou que agiu por ciúmes.
A namorada do atirador também foi ouvida pela Polícia Civil, e confirmou a motivação do crime. “Ela disse que, ao passar em uma praça, foi abordada pelo professor, que perguntou se ela teria sido ex-aluna dele e fez um elogio, dizendo que ela era muito bonita. O filho dessa mulher, de 8 anos, estava com ela no momento e comentou com o namorado dela (Gustavo). Ele ficou com raiva o suficiente para querer matar o professor”, falou o delegado Tiago Cavalcante, responsável pela investigação, na ocasião.
Gustavo está preso na Penitenciária Regional de Linhares (PRL) e, segundo a polícia, vai responder por tentativa de homicídio qualificado, pela futilidade e impossibilidade de defesa. Já os dois adolescentes responderão por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio e foram encaminhados para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Norte.