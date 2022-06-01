Professor baleado em frente a escola de Linhares sai da UTI

O hospital informou para a reportagem da TV Gazeta Norte que, nesta segunda-feira (30), o professor foi transferido para um quarto. Apesar da melhora, ele ainda se recupera dos ferimentos e não há previsão de alta hospitalar.

A namorada do atirador também foi ouvida pela Polícia Civil, e confirmou a motivação do crime. “Ela disse que, ao passar em uma praça, foi abordada pelo professor, que perguntou se ela teria sido ex-aluna dele e fez um elogio, dizendo que ela era muito bonita. O filho dessa mulher, de 8 anos, estava com ela no momento e comentou com o namorado dela (Gustavo). Ele ficou com raiva o suficiente para querer matar o professor”, falou o delegado Tiago Cavalcante, responsável pela investigação, na ocasião.