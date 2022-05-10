Professor baleado em Linhares teria elogiado namorada de suspeito

Professor de matemática, Erick Alves Jatoba, foi baleado na cabeça ao sair de escola em Linhares Crédito: Acervo pessoal

“Ela disse que, ao passar em uma praça, foi abordada pelo professor, que perguntou se ela teria sido ex-aluna dele e fez um elogio, dizendo que ela era muito bonita. O filho dessa mulher, de 8 anos, estava com ela no momento e comentou com o namorado dela (Gustavo). Ele ficou com raiva o suficiente para querer matar o professor”, afirmou o delegado em entrevista ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.

Gustavo Cardoso dos Santos, de 20 anos, confessou o crime contra o professor. Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Em depoimento, a mulher disse ainda que, na época do crime, estava em um relacionamento com o suspeito há cerca de um mês. Ainda houve outra situação em que ela passou pela escola e cumprimentou o professor, em tom de brincadeira. O fato teria deixado Gustavo com mais ciúmes.

Erick Alves Jatobá foi baleado no peito e na cabeça. Desde a data do crime, a vítima está internada no Hospital Rio Doce. Para a reportagem da TV Gazeta Norte, o hospital confirmou que o professor continua em estado grave e segue em coma induzido.

PROFESSOR NÃO CONHECIA OS SUSPEITOS

Além de Gustavo Cardoso dos Santos, outros dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos por envolvimento no caso menos de 24 horas após os disparos. Imagens de videomonitoramento mostram o momento do crime , no horário de saída da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) José de Caldas Brito, no bairro Araçá. O educador aparece indo cumprimentar dois dos autores do crime e depois sendo baleado quando entrava no carro.

Segundo o delegado, apesar da interação entre eles, o professor não conhecia os suspeitos. “Foi a forma que o suspeito utilizou para conseguir identificar o professor. Ele chamou o pelo Erik, que foi em direção a eles, e perguntou se o professor estaria dando em cima da namorada dele. O professor disse que não e voltou para o carro”, disse Cavalcante.

A princípio, havia a suspeita de participação de ex-aluno no crime, o que foi descartado pela investigação da Polícia Civil.