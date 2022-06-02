Três homens são baleados após atirador abrir fogo no meio da rua em Vila Velha

Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira

Três homens de 23, 30 e 59 anos foram baleados no bairro Aribiri, em Vila Velha , por volta das 22h30 desta quarta-feira (1º). O rapaz de 23 anos foi atingido por sete tiros nas costas, enquanto os outros dois levaram tiros no ombro e na perna, respectivamente. O atirador fugiu.

Os feridos contaram aos policiais que eles não estavam juntos. Cada um estava em um ponto da rua conhecida como Rua da Feira, próximo a uma praça, quando um homem chegou atirando para todos os lados.

Os três foram socorridos por moradores da região e levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória . O estado de saúde deles é estável. O jovem de 23 anos possui passagem pela polícia por tráfico de drogas, mas garantiu aos policiais que ele não era o alvo dos disparos.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar informou que, por volta das 22h40, foi acionada para checar a informação de que quatro pessoas a bordo de um carro atiraram várias vezes contra algumas pessoas em Aribiri. No local, os militares descobriram que as três vítimas já tinham sido socorridas por moradores e levadas ao hospital.

"O patrulhamento foi intensificado e buscas foram realizadas na região, porém nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", disse a corporação.

A Polícia Civil, por sua vez, detalhou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido.