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Aribiri

Três homens são baleados após atirador abrir fogo no meio da rua em Vila Velha

As vítimas, de 23, 30 e 59 anos, não estavam juntas e foram socorridas por moradores da região para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 08:02

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 jun 2022 às 08:02
Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira
Três homens de 23, 30 e 59 anos foram baleados no bairro Aribiri, em Vila Velha, por volta das 22h30 desta quarta-feira (1º). O rapaz de 23 anos foi atingido por sete tiros nas costas, enquanto os outros dois levaram tiros no ombro e na perna, respectivamente. O atirador fugiu.
Os feridos contaram aos policiais que eles não estavam juntos. Cada um estava em um ponto da rua conhecida como Rua da Feira, próximo a uma praça, quando um homem chegou atirando para todos os lados. 
Os três foram socorridos por moradores da região e levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. O estado de saúde deles é estável. O jovem de 23 anos possui passagem pela polícia por tráfico de drogas, mas garantiu aos policiais que ele não era o alvo dos disparos.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar informou que, por volta das 22h40, foi acionada para checar a informação de que quatro pessoas a bordo de um carro atiraram várias vezes contra algumas pessoas em Aribiri. No local, os militares descobriram que as três vítimas já tinham sido socorridas por moradores e levadas ao hospital.
"O patrulhamento foi intensificado e buscas foram realizadas na região, porém nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", disse a corporação.
A Polícia Civil, por sua vez, detalhou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destaca a polícia.

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