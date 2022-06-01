Adolescente acha carteira com R$ 950 e devolve ao dono em Marataízes

Ysaac Gabriel Scherrer, de 14 anos, devolveu a carteira na base da Guarda Civil de Marataízes Crédito: Guarda Civil Municipal de Marataízes

O adolescente Ysaac Gabriel Scherrer, de 14 anos, encontrou uma carteira com R$ 950 reais no chão em Marataízes , no Sul do Estado , e não teve dúvidas sobre o que deveria fazer: a devolveu ao dono. A entrega foi realizada na manhã desta quarta-feira (1º), na base da Guarda Civil Municipal.

Procurado pela reportagem de A Gazeta, Ysaac contou que estava a caminho da aula de lutas marciais quando encontrou, no chão, uma carteira aberta. “O primeiro raciocínio que tive foi pegar a carteira e esconder em um matinho para que o dono voltasse e a encontrasse. Mas resolvi voltar e entregar aos guardas”, explicou.

O adolescente até se atrasou para a aula, mas disse que não podia deixar de praticar a boa ação. “Na hora que pensei em fazer alguma coisa, o certo veio sempre primeiro”, destacou.

Segundo a Prefeitura de Marataízes, o adolescente levou a carteira para a base da Guarda Civil Municipal e, além do dinheiro, também havia documentos dentro dela. “Quando entreguei aos guardas, eles ficaram muito felizes. Falei com eles que também quero ser policial”, disse Ysaac.

Ysaac disse à reportagem que, ao chegar em casa, contou para a mãe dele sobre o ocorrido. “Ela ficou muito feliz, e disse: ‘Que bom que fez isso, é bom saber o que é nosso e, o que é dos outros, deve ser respeitado’”, disse o adolescente.

José Couto, dono da carteira (ao centro), foi recebido na base da Guarda Civil de Marataízes Crédito: Divulgação | Guarda Civil de Marataízes

Segundo a prefeitura, após a carteira ser entregue à guarda, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) foi acionado e o proprietário do acessório foi localizado.