Mulher acha carteira com mais de R$ 1 mil e devolve ao dono no ES

Ediane, os filhos dela e os policiais que fizeram a devolução da carteira em Baixo Guandu Crédito: Sargento Gava | PM

Um gesto de honestidade registrado neste sábado (14) no município de Baixo Guandu , Noroeste do Espírito Santo, tem ganhado repercussão nas redes sociais. Uma mãe foi com os filhos até o Batalhão da Polícia Militar para devolver uma carteira achada na rua com mais de R$ 1 mil dentro.

Segundo informações da PM, Ediane Alves, de 40 anos, chegou acompanhada dos três filhos, afirmando que teria encontrado a carteira em uma rua do bairro Valparaíso, onde mora atualmente. "Eles chegaram em duas bicicletas velhas. Fizemos a conferência na presença deles, e de outros militares, e a quantia exata era R$1.270", conta o sargento Gava, supervisor de policiamento no dia da ocorrência.

Logo em seguida, os policiais entraram em contato com o proprietário da carteira, um homem de 52 anos, para fazer a devolução. Às 21h30, ele conseguiu recuperar os pertences. "Através do nosso sistema, conseguimos encontrar o endereço e uma guarnição foi até a residência para informar que os documentos dele tinham sido encontrados. Ele ficou feliz, disse que é motorista e que precisava muito da carteira para viajar neste domingo", esclareceu o sargento.

O militar, que acompanhou de perto a ocorrência, elogiou a atitude da moradora. "Ainda existem pessoas honestas neste mundo. Mesmo vendo que eles (Ediane e os filhos) precisam muito desse dinheiro, tiveram honra e devolveram", afirmou.

MÃE QUIS DAR EXEMPLO AOS FILHOS

Em conversa com a reportagem, Ediane contou que foi o filho de 12 anos quem achou a carteira, próximo a uma borracharia. Ele a levou para casa, contando sobre o dinheiro e que estava com receio de ser uma quantia roubada. A mãe ligou imediatamente para a polícia. "O policial disse que viria aqui para casa, mas como eu tinha que ir na residência do meu irmão, que é perto do batalhão, resolvi passar lá logo".

"Foi natural. Uma sensação boa. Meu pai sempre me ensinou sobre honestidade, e é isso que estou passando para os meus filhos" Ediane - Mãe

DONO DA CARTEIRA FOI COM A ESPOSA AGRADECER

Ediane também contou que que o dono da carteira e a esposa dele foram à casa da família para agradecer e tentar ajudá-la de alguma forma. "Perguntaram se eu queria um dinheiro ou uma cesta básica. Optei pela comida porque estou precisando".