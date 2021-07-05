Mulher devolve R$ 3 mil recebidos por engano em lotérica de Colatina

Mulher devolve R$ 3 mil em lotérica de Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste / Reprodução

Uma autônoma de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, deu exemplo de honestidade. Leila Lima devolveu R$ 3 mil depois de perceber o erro de uma atendente de lotérica da cidade.

Apesar de ter pedido o saque do dinheiro, ela percebeu depois, quando já estava em casa, que o dinheiro não tinha sido debitado da conta.

“Eu não percebi que eu não tinha pegado papel do meu saque, porque eu estava no celular e a atendente estava fazendo outras coisas. Assim que peguei o dinheiro, já fui fazer pagamentos”, contou Leila.

Mulher trabalha limpando linhas de peças de roupa Crédito: TV Gazeta Noroeste / Reprodução

Assim que percebeu que os R$ 3 mil não tinham sido debitados da conta, a mulher contou que pensou em ficar com o dinheiro. Isso porque há sete anos ela tenta forrar a casa onde mora e essa seria a quantia exata para fazer a reforma.

Leila trabalha retirando as linhas que ficam em peças de roupa e com uma pequena venda improvisada que tem na varanda da casa. A renda mensal dela é de R$ 1.100 e, para juntar a quantia em um mês, ela precisaria limpar 30 mil peças de roupa.

“Eu não vou falar que em momento nenhum passou na minha cabeça não ficar com o dinheiro, porque era o valor que eu precisava para forrar a minha casa. Só que eu pensei se ela tinha criança pequena, aluguel, essas coisas… Então não é esse dinheiro que eu quero para mim e Deus vai continuar me abençoando”, declarou a autônoma.

Dinheiro era a quantia exata para forrar a casa Crédito: TV Gazeta Noroeste / Reprodução

Leila disse que não se arrepende do que fez e que a maior recompensa da ação foi a admiração da filha de sete anos.

“Ela me ouviu contando a história e falou assim 'mãe eu tenho muito orgulho de você'. Isso foi o meu presente, saber que eu estou ensinando e ela entendeu o que é ser honesto”, disse.