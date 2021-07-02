Motorista que matou pai e filha em Colatina já foi preso por embriaguez

Pai e filha morreram, na noite desta quinta-feira (1º), em um acidente na ES-080 Crédito: Redes Sociais

Na ocasião, ele também foi preso, mas acabou sendo liberado alguns dias depois. De acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus ), Uanderson Elias foi preso em 27 de agosto de 2018, mas foi liberado quatro dias depois.

No acidente mais recente, na noite dessa quinta-feira (1º), o carro conduzido por Uanderson bateu de frente com a motocicleta em que estavam José Idalino Neppel, de 44 anos, e Maria Karoline Neppel, de 23, pai e filha. O acidente ocorreu na ES 080, quando as vítimas chegavam em casa na comunidade de Santo Antônio de Mutum, no interior de Colatina.

Jovem morta em acidente com o pai no ES Crédito: Reprodução/Instagram

Após o acidente, o motorista foi levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. Depois de liberado, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina e preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O homem passou por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (2), onde a prisão foi mantida. De acordo com a Sejus, Uanderson Elias foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, na parte da tarde.

O ACIDENTE

Segundo a Polícia Militar, o carro seguia no sentido São Roque do Canaã x Colatina quando, próximo a uma empresa de cerâmica, colidiu frontalmente com a motoneta, que seguia no sentido contrário. Em uma curva, Uanderson Elias Delfino, de 37 anos, se deparou com a moto, que estava sendo conduzida por Maria, com o pai na garupa. O acidente ocorreu a poucos metros da propriedade onde pai e filha moravam. Eles estavam voltando para casa.

Uma testemunha relatou aos policiais que o condutor do veículo tentou desviar da motoneta, mas não conseguiu evitar o impacto, colidindo, perdendo o controle do carro e caindo em uma ribanceira. A motoneta ficou caída no local ao lado do corpo da condutora. O pai dela chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao chegar no pronto-socorro. De acordo com informações da PM de Colatina, o motorista realizou o teste do etilômetro — sendo comprovada a ingestão de bebida alcoólica.

EMOÇÃO NO VELÓRIO