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Mudança de local

Prédio onde seria Faça Fácil vai abrigar sede da Prefeitura de Colatina

Imóvel fica no bairro Marista e é uma obra do governo do Estado que começou em 2014, mas nunca funcionou. Estritura deve abrigar a administração municipal a partir de janeiro de 2022

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:01

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:01
Prefeitura de Colatina vai mudar para o prédio do que seria do Faça Fácil
Prefeitura de Colatina vai mudar para o prédio que seria do Faça Fácil Crédito: Divulgação
A sede da Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vai mudar de local. O Executivo municipal vai passar a funcionar onde seria instalado o Faça Fácil (espaço que reúne serviços públicos), obra do governo do Estado que começou a ser construída em 2014, mas nunca funcionou. O imóvel fica no bairro Marista.
A estrutura custou 16.457.326,00 aos cofres do Estado e deveria ficar pronta em 2015. A promessa era concentrar vários serviços públicos no mesmo lugar, como uma das sedes da rede Faça Fácil. Por falta de recursos, a obra foi paralisada na fase final de construção, antes de começar a operar.
Prédio onde seria Faça Fácil vai abrigar sede da Prefeitura de Colatina
Atualmente, o prédio está totalmente paralisado, sem nenhuma utilidade para a população. Mais de seis anos depois do início dos trabalhos, a estrutura dá sinais de desgaste.

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Sem uma solução para o imóvel, a Prefeitura de Colatina se ofereceu para assumir o imóvel e transferir a sede do Executivo para o local, que é mais amplo, moderno e conta com mais acessibilidade que o atual prédio da administração municipal. 
As tratativas começaram em 2017, mas o acordo entre Estado e prefeitura foi oficializado apenas no final de junho deste ano, quando foi firmado o acordo de cessão do prédio para o município. “Já que o equipamento foi construído em um lote que era do município, terreno e construção passaram para o município”, explicou o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi.
O prédio já passou para a responsabilidade da administração da prefeitura, que vai transferir a sede e vários serviços para o local. Segundo o Executivo colatinense, a mudança só vai ser feita depois que o imóvel passar por uma reforma.
A prefeitura estima gastar pelo menos R$ 1 milhão na obra para adequar o prédio, mas o valor pode ser maior se a parte elétrica também precisar de reparos. Segundo o prefeito, a previsão é que a transferência seja concluída em janeiro de 2022.
Com a transferência da sede da Prefeitura de Colatina para onde seria o Faça Fácil, a administração municipal vai disponibilizar o atual prédio do Executivo, no bairro Esplanada, para o governo do Estado.
*Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste 

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