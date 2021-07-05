Prefeitura de Colatina vai mudar para o prédio que seria do Faça Fácil Crédito: Divulgação

A estrutura custou 16.457.326,00 aos cofres do Estado e deveria ficar pronta em 2015. A promessa era concentrar vários serviços públicos no mesmo lugar, como uma das sedes da rede Faça Fácil. Por falta de recursos, a obra foi paralisada na fase final de construção, antes de começar a operar.

Your browser does not support the audio element. Prédio onde seria Faça Fácil vai abrigar sede da Prefeitura de Colatina

Atualmente, o prédio está totalmente paralisado, sem nenhuma utilidade para a população. Mais de seis anos depois do início dos trabalhos, a estrutura dá sinais de desgaste.

Sem uma solução para o imóvel, a Prefeitura de Colatina se ofereceu para assumir o imóvel e transferir a sede do Executivo para o local, que é mais amplo, moderno e conta com mais acessibilidade que o atual prédio da administração municipal.

As tratativas começaram em 2017, mas o acordo entre Estado e prefeitura foi oficializado apenas no final de junho deste ano, quando foi firmado o acordo de cessão do prédio para o município. “Já que o equipamento foi construído em um lote que era do município, terreno e construção passaram para o município”, explicou o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi.

O prédio já passou para a responsabilidade da administração da prefeitura, que vai transferir a sede e vários serviços para o local. Segundo o Executivo colatinense, a mudança só vai ser feita depois que o imóvel passar por uma reforma.

A prefeitura estima gastar pelo menos R$ 1 milhão na obra para adequar o prédio, mas o valor pode ser maior se a parte elétrica também precisar de reparos. Segundo o prefeito, a previsão é que a transferência seja concluída em janeiro de 2022.

Com a transferência da sede da Prefeitura de Colatina para onde seria o Faça Fácil, a administração municipal vai disponibilizar o atual prédio do Executivo, no bairro Esplanada, para o governo do Estado.