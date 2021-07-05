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Leonel Ximenes

Casagrande na Assembleia: prestação de contas ou uma ação entre amigos?

Governador vai à Assembleia Legislativa nesta terça responder a perguntas dos deputados

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:35

Públicado em 

05 jul 2021 às 15:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casagrande durante prestação de contas na Assembleia
Casagrande durante prestação de contas na Assembleia em dezembro de 2020 Crédito: Leonardo Duarte/Ales
Renato Casagrande (PSB) vai prestar contas na Assembleia Legislativa nesta terça (6), às 15h. De acordo com o presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), a prestação de contas do governador estava prevista para ser realizada em fevereiro, mas teve de ser adiada em virtude da pandemia da Covid-19.
O formato da sessão será híbrido. Será por ordem alfabética a rotina de perguntas dos parlamentares que estiverem presentes na sessão especial. O presidente da Assembleia afirmou que 10 integrantes do governo estadual poderão estar presentes no plenário.
A Constituição Estadual prevê que o governador do Espírito Santo compareça anualmente à Assembleia Legislativa "para apresentar relatório sobre sua administração e responder a indagações dos deputados". E uma lei, de 2004, estabelece que ele faça isso "dentro dos primeiros 30 (trinta) dias de cada sessão legislativa ordinária da legislatura".
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa estabelece como deve ocorrer a prestação de contas do governador: ele se senta do lado direito do presidente da Casa; discursa por 30 minutos, sem ser interrompido; depois, os deputados podem fazer perguntas, com duração de três minutos; o governador tem cinco minutos para responder a cada uma. Há réplica e tréplica. A sessão não pode ultrapassar a duração de cinco horas.
O último evento desse tipo foi em dezembro do ano passado. A sessão especial, naquela ocasião, teve duração de 3 horas e 39 minutos. A dúvida: será uma sessão de perguntas de interesse público ou uma ação entre amigos, como costuma acontecer?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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