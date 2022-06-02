Adolescente de 16 anos é morto a tiros após ataque em João Neiva

Um adolescente de 16 anos, identificado como Rayander Chaves Garcia, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (1º) depois de jogar futebol em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Civil, ele estava perto de uma quadra de esporte, conversando com amigos, quando quatro homens surgiram e efetuaram um ataque.
As investigações apontam que a ação foi cometida por um grupo que não é da cidade, em uma disputa pelo tráfico da região. Quando os criminosos se aproximaram, Rayander e amigos correram, na tentativa de fugir da situação, mas dois dos atiradores alcançaram o adolescente. O jovem sofreu quatro tiros e morreu no local. A PC informou que a vítima não tem histórico criminal. Ninguém mais ficou ferido.
A Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva investiga o caso.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte