Adolescente de 16 anos é morto a tiros após ataque em João Neiva

As investigações apontam que a ação foi cometida por um grupo que não é da cidade, em uma disputa pelo tráfico da região. Quando os criminosos se aproximaram, Rayander e amigos correram, na tentativa de fugir da situação, mas dois dos atiradores alcançaram o adolescente. O jovem sofreu quatro tiros e morreu no local. A PC informou que a vítima não tem histórico criminal. Ninguém mais ficou ferido.