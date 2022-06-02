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Depois de jogar futebol

Adolescente de 16 anos é morto a tiros após ataque em João Neiva

De acordo com a polícia, a vítima não tem histórico criminal. Quatro homens armados chegaram atirando perto de uma quadra; a vítima e amigos tentaram fugir, mas o garoto foi alcançado

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 11:52

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 jun 2022 às 11:52
Vítima, Rayander Chaves Garcia, tinha 16 anos
Vítima, Rayander Chaves Garcia, tinha 16 anos Crédito: Divulgação/PCES
Um adolescente de 16 anos, identificado como Rayander Chaves Garcia, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (1º) depois de jogar futebol em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Civil, ele estava perto de uma quadra de esporte, conversando com amigos, quando quatro homens surgiram e efetuaram um ataque. 
As investigações apontam que a ação foi cometida por um grupo que não é da cidade, em uma disputa pelo tráfico da região. Quando os criminosos se aproximaram, Rayander e amigos correram, na tentativa de fugir da situação, mas dois dos atiradores alcançaram o adolescente. O jovem sofreu quatro tiros e morreu no local. A PC informou que a vítima não tem histórico criminal. Ninguém mais ficou ferido.
Local onde ocorreu o crime, em frente a uma quadra, em João Neivaaaaaaaaaa
Local onde ocorreu o crime, em frente a uma quadra, em João Neivaaaaaaaaaa Crédito: Divulgação/PCES
A Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva investiga o caso.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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