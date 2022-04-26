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Reflorestamento

Advogado compra terreno e planta floresta de 112 mil m² em João Neiva

Área abriga 400 espécies diferentes de árvores. Com a cobertura verde, surgiram três nascentes no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2022 às 16:23

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 16:23

Área reflorestada em João Neiva tem 112 m²
Área reflorestada em João Neiva tem 112 m² Crédito: Juliano Gomes/TV Gazeta
Era 2000 quando o advogado Apolônio Cometti comprou o primeiro pedaço de um terreno que hoje ocupa 112 mil m² na cidade de João Neiva, no Norte do Espírito Santo. O objetivo era utilizar a área para um grande projeto de reflorestamento, e, hoje, 22 anos depois, a meta está cumprida.
São 400 espécies de árvores que estão ali por conta do projeto de Apolônio. O terreno fica próximo ao centro da cidade, e equivale ao tamanho de 10 campos de futebol.
A imensidão verde deixa claro a importância do local para as plantas e para os animais.
“Eu fui comprando os pedaços e formei essa propriedade aqui, e comecei a reflorestar. Os papagaios vivem aqui. Se você for andar pelas mangueiras, estarão ali. Macacos, que vi na semana passada, ficam aqui, moram aqui”, disse Apolônio.
À medida que o tempo foi passando e as árvores crescendo, outra riqueza natural surgiu. No terreno reflorestado três nascentes se formaram, e água limpa corre no local todos dias.
Advogado Apolônio Cometti foi comprando partes do terreno até chegar na área total
Advogado Apolônio Cometti foi comprando partes do terreno até chegar na área total Crédito: Juliano Gomes/TV Gazeta
“Quando eu comprei já não tinha água aqui mais. Não corria um fio d’água aqui, não tinha nada. Quando surgiu a floresta, e fiz ela de forma ordenada, não fiz em cima da nascente, plantei em volta, e esta água foi surgindo e é uma realidade. Agora tem milhões de litros que correm por aqui durante 24 horas”, afirmou.
O terreno é tão importante para Apolônio que ele decidiu construir uma casa em formato de castelo no local, para o lado lúdico do local ficar sempre em destaque.
“Achei que ia ser uma coisa ambientada aqui, que se encaixasse com a minha visão disso aqui. É uma visão romântica, gosto disso aqui, acho isso bonito, acho gosto de estar aqui e vir aqui. E aí decidi fazer uma coisa diferente e surgiu o castelinho”, contou Apolônio.

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