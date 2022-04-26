Advogado compra terreno e planta floresta de 112 mil m² em João Neiva

Área reflorestada em João Neiva tem 112 m² Crédito: Juliano Gomes/TV Gazeta

Era 2000 quando o advogado Apolônio Cometti comprou o primeiro pedaço de um terreno que hoje ocupa 112 mil m² na cidade de João Neiva , no Norte do Espírito Santo . O objetivo era utilizar a área para um grande projeto de reflorestamento, e, hoje, 22 anos depois, a meta está cumprida.

São 400 espécies de árvores que estão ali por conta do projeto de Apolônio. O terreno fica próximo ao centro da cidade, e equivale ao tamanho de 10 campos de futebol.

A imensidão verde deixa claro a importância do local para as plantas e para os animais.

“Eu fui comprando os pedaços e formei essa propriedade aqui, e comecei a reflorestar. Os papagaios vivem aqui. Se você for andar pelas mangueiras, estarão ali. Macacos, que vi na semana passada, ficam aqui, moram aqui”, disse Apolônio.

À medida que o tempo foi passando e as árvores crescendo, outra riqueza natural surgiu. No terreno reflorestado três nascentes se formaram, e água limpa corre no local todos dias.

Advogado Apolônio Cometti foi comprando partes do terreno até chegar na área total Crédito: Juliano Gomes/TV Gazeta

“Quando eu comprei já não tinha água aqui mais. Não corria um fio d’água aqui, não tinha nada. Quando surgiu a floresta, e fiz ela de forma ordenada, não fiz em cima da nascente, plantei em volta, e esta água foi surgindo e é uma realidade. Agora tem milhões de litros que correm por aqui durante 24 horas”, afirmou.

O terreno é tão importante para Apolônio que ele decidiu construir uma casa em formato de castelo no local, para o lado lúdico do local ficar sempre em destaque.