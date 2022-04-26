Advogado compra terreno e planta floresta de 112 mil m² em João Neiva

Era 2000 quando o advogado Apolônio Cometti comprou o primeiro pedaço de um terreno que hoje ocupa 112 mil m² na cidade de João Neiva, no Norte do Espírito Santo. O objetivo era utilizar a área para um grande projeto de reflorestamento, e, hoje, 22 anos depois, a meta está cumprida.
São 400 espécies de árvores que estão ali por conta do projeto de Apolônio. O terreno fica próximo ao centro da cidade, e equivale ao tamanho de 10 campos de futebol.
A imensidão verde deixa claro a importância do local para as plantas e para os animais.
“Eu fui comprando os pedaços e formei essa propriedade aqui, e comecei a reflorestar. Os papagaios vivem aqui. Se você for andar pelas mangueiras, estarão ali. Macacos, que vi na semana passada, ficam aqui, moram aqui”, disse Apolônio.
À medida que o tempo foi passando e as árvores crescendo, outra riqueza natural surgiu. No terreno reflorestado três nascentes se formaram, e água limpa corre no local todos dias.
“Quando eu comprei já não tinha água aqui mais. Não corria um fio d’água aqui, não tinha nada. Quando surgiu a floresta, e fiz ela de forma ordenada, não fiz em cima da nascente, plantei em volta, e esta água foi surgindo e é uma realidade. Agora tem milhões de litros que correm por aqui durante 24 horas”, afirmou.
O terreno é tão importante para Apolônio que ele decidiu construir uma casa em formato de castelo no local, para o lado lúdico do local ficar sempre em destaque.
“Achei que ia ser uma coisa ambientada aqui, que se encaixasse com a minha visão disso aqui. É uma visão romântica, gosto disso aqui, acho isso bonito, acho gosto de estar aqui e vir aqui. E aí decidi fazer uma coisa diferente e surgiu o castelinho”, contou Apolônio.