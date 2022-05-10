PRF apreende 166 kg de maconha na BR 101, em João Neiva

Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada de segunda-feira (9) na BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, com 166 kg de maconha no porta-malas do veículo que dirigia. Ele tentou fugir, mas perdeu o controle da direção depois de invadir a contramão e sair da pista.
Tudo aconteceu por volta das 3h. Os policiais deram ordem de parada ao homem, que estava em um Citroën C4 . Os agentes fizeram uma vistoria e encontraram a droga em 237 tabletes da maconha.
A PRF encaminhou o homem à Delegacia de Polícia Civil para o registro do crime de tráfico de drogas.