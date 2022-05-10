Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suspeito detido

PRF apreende 166 kg de maconha na BR 101, em João Neiva

A droga era mantida no porta-malas do veículo, distribuída em 237 tabletes. O condutor do carro tentou fugir, mas perdeu o controle da direção e foi detido pela PRF

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 12:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2022 às 12:47
Droga apreendida em carro em João Neiva
Droga apreendida em carro em João Neiva Crédito: Divulgação/PRF
Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada de segunda-feira (9) na BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, com 166 kg de maconha no porta-malas do veículo que dirigia. Ele tentou fugir, mas perdeu o controle da direção depois de invadir a contramão e sair da pista.
Tudo aconteceu por volta das 3h. Os policiais deram ordem de parada ao homem, que estava em um Citroën C4 . Os agentes fizeram uma vistoria e encontraram a droga em 237 tabletes da maconha.
A PRF encaminhou o homem à Delegacia de Polícia Civil para o registro do crime de tráfico de drogas.

Veja Também

Justiça concede liberdade provisória a vereador cassado em João Neiva

Duas pessoas morrem em acidentes na BR 259 em João Neiva

Advogado compra terreno e planta floresta de 112 mil m² em João Neiva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 João Neiva Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados