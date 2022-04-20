Duas pessoas morrem em acidentes na BR 259 em João Neiva

Carro sendo retirado por um guincho após acidente na manhã desta quarta Crédito: Wando Fagundes

Dois acidentes na BR 259, entre a noite de terça (19) e a manhã de quarta-feira, em João Neiva , no Norte do Espírito Santo , causaram duas mortes em um intervalo de menos de oito horas. Eles ocorreram em locais próximos, com distância de um quilômetro de um para o outro.

Na manhã desta quarta, por volta das 5h30, no km 10, um veículo saiu da pista e caiu em uma área de pastagem, em um pequeno poço. Segundo a apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, a vítima foi identificada como Thiago Ferreira de Lima, de 35 anos. Ele dirigia um Fiat Uno e teria dormido ao volante.

Ao lado de Thiago estava um passageiro, que não se feriu. Os dois seguiam de Aracruz para Baixo Guandu . A vítima era natural do Estado da Paraíba e vendia redes nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. O corpo de Thiago Ferreira de Lima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

O carro já foi retirado do local. Não foi preciso interditar a pista, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

O OUTRO ACIDENTE

Na terça, às 21h30, no km 9, um caminhoneiro morreu após a carreta que ele dirigia tombar. O veículo carregava granito.

A vítima ficou presa embaixo do veículo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Bombeiros foram acionadas para o resgate, mas o homem morreu no local.

A rodovia ficou parcialmente interditada e o trânsito foi liberado por volta de 00h30. O filho do motorista, que não teve a idade divulgada, foi socorrido e levado para o Hospital Infantil de Vitória.