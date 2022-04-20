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Intervalo de oito horas

Duas pessoas morrem em acidentes na BR 259 em João Neiva

Um acidente envolveu uma carreta que carregava granito e tombou. No outro, um carro de passeio saiu da pista e caiu em uma área de pastagem
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 abr 2022 às 12:42

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 12:42

Carro sendo retirado por um guincho após acidente na manhã desta quarta
Carro sendo retirado por um guincho após acidente na manhã desta quarta Crédito: Wando Fagundes
Dois acidentes na BR 259, entre a noite de terça (19) e a manhã de quarta-feira, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, causaram duas mortes em um intervalo de menos de oito horas. Eles ocorreram em locais próximos, com distância de um quilômetro de um para o outro. 
Na manhã desta quarta, por volta das 5h30, no km 10, um veículo saiu da pista e caiu em uma área de pastagem, em um pequeno poço. Segundo a apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, a vítima foi identificada como Thiago Ferreira de Lima, de 35 anos. Ele dirigia um Fiat Uno e teria dormido ao volante.
Ao lado de Thiago estava um passageiro, que não se feriu. Os dois seguiam de Aracruz para Baixo Guandu. A vítima era natural do Estado da Paraíba e vendia redes nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. O corpo de Thiago Ferreira de Lima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
O carro já foi retirado do local. Não foi preciso interditar a pista, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O OUTRO ACIDENTE

Na terça, às 21h30, no km 9, um caminhoneiro morreu após a carreta que ele dirigia tombar. O veículo carregava granito.
A vítima ficou presa embaixo do veículo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Bombeiros foram acionadas para o resgate, mas o homem morreu no local.
A rodovia ficou parcialmente interditada e o trânsito foi liberado por volta de 00h30. O filho do motorista, que não teve a idade divulgada, foi socorrido e levado para o Hospital Infantil de Vitória.
*Com informações do g1 ES e de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

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