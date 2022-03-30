Acidente na BR 101 em João Neiva deixa motorista ferido

Um acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida no início da tarde desta quarta-feira (30) na BR 101, em João Neiva, Norte do Espírito Santo. A dinâmica não foi divulgada, mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu dois caminhões e um ônibus, e a vítima seria um dos caminhoneiros. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital da região.
De acordo com a Eco101, que administra a rodovia, a ocorrência foi registrada às 11h26 e, às 15h, o tráfego no trecho ainda seguia por desvio, no sentido Colatina. "Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, Samu e Bombeiros", finalizou, por meio de nota.
OUTRO ACIDENTE
Na madrugada desta quarta-feira (30), um outro acidente foi registrado na cidade. De acordo com informações da PRF, por volta das 3h50, uma carreta de transporte de gás pegou fogo no quilômetro 12,5 da BR 259. Segundo a corporação, não houve vazamento do produto. A pista está parcialmente interditada com o trânsito fluindo através no sistema "Pare e Siga", já que o veículo segue no local.