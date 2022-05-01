Justiça concede liberdade provisória a vereador cassado em João Neiva

Ex-vereador Lucas Recla estava portando uma pistola 9mm Crédito: Reprodução \ Instagram @lucasrecla

Preso na última sexta-feira (29), o ex-vereador de João Neiva Lucas Recla, cujo mandato foi cassado por quebra de decoro parlamentar, teve o direito de liberdade provisória concedida pela Justiça. Ele pagou uma fiança de dez salários mínimos, o equivalente a R$12.120,00, e foi solto neste domingo (1).

O juiz Felipe Leitão Gomes, da Vara de São Mateus, também determinou que a posse e o registro da arma de fogo do ex-parlamentar fiquem suspensas, e que ela permaneça acautelada pelo Estado.

Além disso, Recla não pode sair do município, frequentar bares, boates e estabelecimentos semelhantes e deve comparecer em todos os atos do processo.

MANDATO CASSADO

Na audiência de custódia, o juiz ainda considerou a confusão na Câmara Municipal como "vergonhosa" e criticou a "praça de guerra" que se tornou a sessão, com "agressões mútuas, e, inclusive, agressões praticadas pelo próprio conduzido".

"Na minha visão, como cidadão, trata-se de uma situação deveras vergonhosa, uma casa de Lei chegar a se transformar em uma “praça de guerra”, com agressões mútuas, e, inclusive, agressões praticadas pelo próprio conduzido. Junta-se a isso, o fato do conduzido, quando da chegada dos policiais para realizarem a intimação de uma terceira pessoa, primeiro ele apareceu na janela da casa, sendo que as pessoas se identificaram como policiais, e, ainda, o autuado desceu ao encontro deles em posse da arma de fogo, ocasião que, caso estivesse sendo ameaçado, como afirmado por ele em audiência, não teria descido ao encontro dos policiais", defendeu.

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Após a confusão, a Câmara votou pela cassação do mandato de Lucas Recla por quebra de decoro parlamentar. Por 10 votos contra um, ele foi retirado do cargo. A única parlamentar que votou contra a cassação foi a vereadora Simone Dentista (Progressistas).