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Ciúmes

Mulher morre após ser esfaqueada pelo companheiro em Água Doce do Norte

Vítima sofreu três perfurações no tórax. Uma das facadas atingiu a artéria coronária e ela não resistiu aos ferimentos. Homem confessou o crime

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 10:06

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 jun 2022 às 10:06
Uma mulher morreu na noite de quinta-feira (2) após ser esfaqueada no bairro Cristo Rei, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Maria Helena Felix da Silva, de 56 anos. O companheiro dela, Leonardo Antonio Teixeira, de 27, confessou para a Polícia Militar que desferiu os golpes e disse que agiu por ciúmes. A vítima recebeu atendimento médico ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, Maria Helena sofreu três perfurações na região do tórax. Ela estava ensanguentada e caída no chão do quarto da casa onde morava quando a PM chegou ao local, por volta das 14h40. A faca utilizada, encontrada no local, tinha lâmina de 30cm.
A Polícia Militar acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas como a unidade estava em outro atendimento, uma ambulância da prefeitura a levou para o Pavilhão de Saúde do município. Ela depois foi encaminhada para o pronto-socorro de Barra de São Francisco, cidade vizinha.
Uma das facadas atingiu a artéria coronária. A morte de Maria Helena foi confirmada por volta de 18h30. 

HOMEM ESTÁ PRESO 

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Barra de São Francisco. De acordo com informações da Polícia Civil, Leonardo foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Atualização

03/06/2022 - 1:07
Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado por feminicídio. O texto foi atualizado. 

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