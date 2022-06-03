Motorista atropela duas pessoas em ponto de ônibus em Colatina

Duas pessoas foram atropeladas na noite de quinta-feira (2), em um ponto de ônibus, por um veículo desgovernado no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do carro, de 46 anos, dirigia embriagado. Ele tentou fugir, se escondeu em um matagal, mas foi encontrado por moradores.
Pelas imagens, é possível observar que o ponto de ônibus ficou bastante danificado. As vítimas são dois homens, um de 42 anos e outro de 19. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Silvio Avidos, na cidade. Segundo a PM, um deles apresentava fraturas expostas em duas pernas e precisou passar por cirurgias. A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde dos feridos.
O motorista foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina. Ele fez teste do bafômetro, que comprovou que tinha ingerido bebida alcoólica. A reportagem solicitou informações à Polícia Civil sobre o caso. O suspeito foi autuado em flagrante por duas lesões corporais culposas na direção de veículo automotor e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste
Atualização
03/06/2022 - 9:44
Após a publicação da reportagem, a PM informou que o teste do bafômetro comprovou que o homem havia ingerido bebida alcoólica. O texto foi atualizado.