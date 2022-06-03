Motorista atropela duas pessoas em ponto de ônibus em Colatina

Pelas imagens, é possível observar que o ponto de ônibus ficou bastante danificado. As vítimas são dois homens, um de 42 anos e outro de 19. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Silvio Avidos, na cidade. Segundo a PM, um deles apresentava fraturas expostas em duas pernas e precisou passar por cirurgias. A reportagem não obteve mais informações sobre o estado de saúde dos feridos.