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Flagrado por câmera

Homem arromba cofre e furta dinheiro de ofertas da Catedral de Colatina

Ele utilizou um pedaço de vergalhão para arrombar a estrutura. Crime ocorreu por volta das 12h do domingo (29), mas funcionários só perceberam furto nesta segunda (30)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

30 mai 2022 às 15:16

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 15:16

Um homem arrombou o cofre da Catedral de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, utilizando um pedaço de vergalhão, e furtou R$ 1 mil, provenientes de ofertas e dízimos depositados por fiéis. O crime ocorreu por volta das 12h deste domingo (29), mas a Polícia Militar informou que foi acionada na manhã desta segunda-feira (30), quando funcionários perceberam a ação.
O crime foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra o suspeito andando pela Catedral. Um funcionário do local informou aos policiais militares que a igreja costuma ficar aberta e que não havia nenhum funcionário no momento do fato.
Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação na Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, que trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e detidos.
A corporação destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a Polícia Civil, em nota.

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