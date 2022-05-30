Homem arromba cofre e furta dinheiro de ofertas da Catedral de Colatina

O crime foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra o suspeito andando pela Catedral. Um funcionário do local informou aos policiais militares que a igreja costuma ficar aberta e que não havia nenhum funcionário no momento do fato.

A corporação destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou a Polícia Civil, em nota.