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Jhonatan e Jhonatan

Amigos assassinados a tiros em Guarapari tinham o mesmo nome

Jhonatan Gomes morreu dentro da casa, enquanto Jhonatan Oliveira ainda tentou fugir, mas foi encontrado morto horas depois; eles foram baleados por homens encapuzados que invadiram a casa

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 08:19

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 mai 2022 às 08:19
Homens encapuzados invadiram casa e mataram dois jovens em Guarapari
Homens encapuzados invadiram casa e mataram dois jovens em Guarapari Crédito: Wagner Martins
Os dois jovens baleados dentro de uma casa alugada para uma festa na madrugada deste domingo (29) em Guarapari tinham o mesmo nome. Jhonatan Gomes dos Santos, de 25 anos, e Jhonatan da Costa Oliveira, de 27, foram assassinados a tiros por homens encapuzados que invadiram a residência.
Jhonatan Gomes morreu ainda no local do crime, enquanto Jhonatan Oliveira tentou fugir pulando o muro da casa, mesmo ferido. O corpo do rapaz, porém, foi encontrado horas depois em uma região de mata próxima à residência.
A família de Jhonatan Oliveira confirmou a morte do rapaz em conversa com a repórter Juirana Nobres, da TV Gazeta, no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A mãe da vítima, que não gravou entrevista e preferiu não ser identificada, contou que os dois eram do bairro Planalto Serrano, na Serra e que não faz ideia de quem pode ter assassinado os amigos.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar foi acionada por volta das 5h deste domingo (29) após denúncias de que um homem teria saído armado de uma casa e que momentos antes moradores ouviram barulhos de tiros.
Ao chegarem ao local do crime, os militares foram recebidos por uma mulher que se apresentou como responsável pelo aluguel da casa, que teria sido reservada para uma comemoração de fim de semana.
Questionada sobre a vítima, a mulher informou aos policiais que conhecia Jhonatan Gomes há pouco tempo. Segundo ela, tudo corria bem até que homens encapuzados invadiram a casa durante a madrugada de domingo (29) enquanto as pessoas dormiam. Os suspeitos, conforme relatado, teriam procurado a vítima. Ainda não se sabe se os dois amigos eram os alvos dos criminosos ou se eles foram assassinados por ter o mesmo nome.
Demandada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.
Amigos assassinados a tiros em Guarapari tinham o mesmo nome

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