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Violência

Homem é baleado no peito ao parar em semáforo em Vila Velha

Vítima contou a policiais militares que foi rendida por dois assaltantes em uma moto. Ao acelerar o veículo, ele foi baleado por um dos suspeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2022 às 11:47

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 11:47

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi baleado com um tiro no peito na madrugada desta segunda-feira (30) enquanto seguia para a sua casa, no bairro São Torquato, em Vila Velha, na Grande Vitória.
A vítima contou aos policiais militares que o crime aconteceu enquanto estava parada em um semáforo, na Avenida Carlos Lindenberg. Segundo o depoimento, ele foi rendido por dois criminosos que estavam em uma moto e um deles armado. A dupla ordenou que o homem descesse do veículo, mas ele acelerou e um dos suspeitos atirou, atingindo-o no peito, do lado esquerdo.
O homem disse que foi socorrido por moradores e levado ao Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia, no mesmo município.
Nenhum suspeito foi preso até o momento e não há informações sobre o estado de saúde do homem baleado. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
*Com informações de Daniela Carla e André Falcão, do g1 ES e TV Gazeta

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