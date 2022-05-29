Homem morre em acidente de moto na ES 248, em Marilândia

Um homem morreu na madrugada deste domingo (29) em um acidente na rodovia ES 248, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, Pedro Russ do Santos pilotava uma moto quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma placa de sinalização. Testemunhas relataram que ele estava sem capacete.
Familiares disseram para a polícia que Russ saiu de casa por volta de 1h, em direção à localidade de Córrego Humaitá, em uma região de divisa entre Marilândia e Linhares. Segundo a perícia, a morte possivelmente foi provocada pelo choque da cabeça da vítima com a placa.
Havia também quatro cápsulas de munição .38 deflagradas e uma intacta próximo ao corpo, consta no boletim de ocorrência. A PM não informou se havia sinais de tiros no local do acidente ou qual a relação que as balas teriam com a vítima.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e liberado aos familiares.