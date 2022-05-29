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Perdeu o controle

Homem morre em acidente de moto na ES 248, em Marilândia

Perícia apontou que morte possivelmente foi causada pelo choque da cabeça da vítima, que estaria sem capacete, com uma placa de sinalização na rodovia
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 mai 2022 às 20:02

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 20:02

Um homem morreu na madrugada deste domingo (29) em um acidente na rodovia ES 248, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, Pedro Russ do Santos pilotava uma moto quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma placa de sinalização. Testemunhas relataram que ele estava sem capacete.
Familiares disseram para a polícia que Russ saiu de casa por volta de 1h, em direção à localidade de Córrego Humaitá, em uma região de divisa entre Marilândia e Linhares. Segundo a perícia, a morte possivelmente foi provocada pelo choque da cabeça da vítima com a placa.
Havia também quatro cápsulas de munição .38 deflagradas e uma intacta próximo ao corpo, consta no boletim de ocorrência. A PM não informou se havia sinais de tiros no local do acidente ou qual a relação que as balas teriam com a vítima.
Vítima de acidente em Marilândia, Pedro Russ do Santos
Vítima de acidente em Marilândia, Pedro Russ do Santos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e liberado aos familiares.

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