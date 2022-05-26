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Motorista ferido

Vídeo: carro sobe em canteiro e bate em poste em acidente em Colatina

Colisão ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (26), em uma rua do loteamento Brisa do Vale. Motorista foi encaminhado para um pronto-socorro do município

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 20:50

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 mai 2022 às 20:50
Imagens de uma câmera de videomonitoramento registraram um acidente impressionante no fim da tarde desta quinta-feira (26), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A gravação mostra quando o motorista passa em alta velocidade por uma rua do loteamento Brisa do Vale, depois perde o controle do carro e avança sobre o canteiro central da pista, parando somente ao bater contra um poste.
Polícia Militar disse que o motorista do veículo ficou ferido e precisou ser encaminhado a um pronto-socorro do município.  Segundo informações iniciais da corporação, o condutor estaria com sinais de embriaguez. A ocorrência ainda está em andamento. Assim que houver mais detalhes sobre o acidente, este texto será atualizado.
Motorista bate em poste e fica ferido em acidente em Colatina
Motorista bate em poste e fica ferido em acidente em Colatina Crédito: Polícia Militar | Divulgação

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