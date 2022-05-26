Vídeo mostra acidente entre carreta, caminhão, carro e motos na Serra

Tem coisa que mesmo vendo é difícil de acreditar. Um acidente que aconteceu na manhã desta quinta-feira (26), na Serra , é um exemplo disso. No total, nove veículos se envolveram na batida: uma carreta, um caminhão, um carro e seis motos. A maioria dos automóveis estava estacionada e, por sorte, ninguém se feriu.

Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento do acidente. Na gravação, é possível ver quando tudo acontece, por volta das 11h30, em frente a uma farmácia no bairro Porto Canoa. De acordo com informações apuradas pela repórter Any Cometti, da TV Gazeta, a carreta era a única que trafegava pela avenida. Ela acertou o caminhão, gerando todo o engavetamento.

Das seis motos atingidas, quatro pertenciam à farmácia e duas a funcionários do estabelecimento. O carro prata que aparece nas imagens é do balconista. Segundo os trabalhadores, o dono da carreta teria se responsabilizado pelo acidente e afirmado que arcaria com todos os prejuízos gerados.

Segundo testemunhas, ele não aparentava estar embriagado, mas não esclareceu a causa do acidente. O caminhão acertado por ele na avenida também estava estacionado e pertence à farmácia. É por meio dele e das motos que o estabelecimento realiza entrega de medicamentos e demais produtos.

Por telefone, o homem que se identificou como o dono da carreta afirmou que o condutor teria tentado desviar de um carro que o fechou na avenida, causando o acidente. Logo em seguida, o telefonema foi interrompido e as novas ligações da reportagem de A Gazeta não foram atendidas por ele.