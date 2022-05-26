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Morre mulher de 82 anos atropelada em faixa de pedestres em Vila Velha

Morte foi confirmada pela neta da vítima no fim da tarde desta quinta-feira (26), em publicação nas redes sociais. Acidente aconteceu no último dia 19

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 18:56

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

26 mai 2022 às 18:56
Morreu a aposentada Nélia Freitas, de 82 anos, atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestres na Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, em Vila Velha. A informação foi confirmada pela neta da vítima em uma publicação nas redes sociais no fim da tarde desta quinta-feira (26). Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que a moto, em alta velocidade, atinge a pedestre. Após o atropelamento, o piloto virou a esquina e não prestou socorro à vítima. O acidente aconteceu no último dia 19, quinta-feira da semana passada.
Segundo a neta de Nélia, a produtora de conteúdo Aline Dias, a avó estava indo para uma consulta médica quando o acidente aconteceu. "A pessoa que socorreu minha avó disse que ela estava desacordada e não estava respirando. Por um milagre, ela deu uma respiração forte e voltou. Dali para frente nos ligaram, porque ela anda com uma lista de telefones das minhas tias na bolsinha dela", disse, à produtora da TV Gazeta, Viviann Barcelos.
Publicação nas redes sociais lamenta a morte da aposentada em Vila Velha
Publicação nas redes sociais lamenta a morte da aposentada em Vila Velha Crédito: Reprodução | Instagram
Ainda de acordo com a neta de Nélia, devido ao atropelamento, a aposentada fraturou o sacro, um osso próximo à bacia, a cabeça/rosto, que resultou em um edema cerebral e foi internada na UTI de um hospital particular. A mulher também sofreu hematomas em todo o corpo e precisou levar pontos em alguns locais, por ter a pele sensível.
Na quarta-feira (25), quase uma semana após o acidente, a aposentada apresentava um quadro estável, disse a neta dela ao conversar com a produção da TV Gazeta. "Hoje o neurologista disse que o edema está reduzindo, mas que ela precisa ser acompanhada de perto, pelo menos, até sexta-feira ser vigiada", informou a Aline Dias. 
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada no fim da tarde de quinta-feira (26) para recolhimento do corpo da vítima, que foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado.
O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) que instaurou um Inquérito Policial para apurar as circunstâncias do ocorrido, conforme os artigos 302, homicídio culposo na direção de veículo automotor, e 305, fugir do local do acidente, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Atualização

27/05/2022 - 1:40
A Polícia Civil informou que o atropelamento que resultou na morte da vítima será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O texto foi atualizado.
Morre mulher de 82 anos atropelada em faixa de pedestres em Vila Velha

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