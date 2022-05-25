Família é assaltada no ES e primo admite participação no crime

As vítimas eram duas mulheres e três homens: uma mãe, dois filhos, a namorada de um dos filhos e um amigo da família. Elas foram trancadas em um quarto da casa e conseguiram escapar por uma janela, enquanto os homens foram mantidos deitados no chão da sala. Um deles foi confundido com um policial civil e sofreu ameaças de morte. A família suplicou para que ele não fosse morto.

Foram roubados 18 celulares, dinheiro, joias e outros pertences, de acordo com o boletim de ocorrência. As vítimas contaram aos policiais que a principal motivação dos homens era recolher os celulares, porque um dos filhos da família é dono de uma loja que vende aparelhos e é proprietário de 12 dos 18 que foram recolhidos.

Os três homens eram desconhecidos das vítimas e dois deles estavam armados, de acordo com a família. Eles ainda mantinham contato com alguém que estaria do lado de fora da casa para dar fuga. Após o assalto, os criminosos deixaram o local em um Ford Ká, que é da família. O veículo foi encontrado depois em uma estrada rural de São Mateus.

PARTICIPAÇÃO DO PARENTE

A PM teve informações de que pessoas envolvidas no crime de Sooretama também participaram de um roubo em Guriri, São Mateus, no último domingo. Elas estariam em um veículo que andava pelo bairro Vila Nova, em São Mateus. O carro, um Volkswagen Polo, deu uma freada brusca quando foi abordado.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram cinco celulares que foram identificados pela vítima como parte dos objetos roubados. Um homem envolvido informou que era primo do dono da loja que vende celulares e auxiliou no crime, fornecendo informações privilegiadas.

Ele disse que outros itens roubados estavam com um homem, mas que não sabia do paradeiro dele. O primo da vítima foi detido com uma mulher que fazia a revenda dos celulares em uma rua e o motorista do carro, que era responsável pelas fugas nos crimes, de acordo com a polícia.

Na madrugada desta quarta (25), a PM chegou até a pessoa que também mantinha os objetos. Os produtos estavam sendo retirados de um veículo. Ao perceber a aproximação dos policiais, o indivíduo jogou uma bolsa para a parte de trás do carro. Dentro dela estava uma espingarda calibre 20 com 11 munições. Ele disse para a PM que havia retirado a arma da casa de um suspeito.

Os militares entraram no imóvel desse suspeito. Ele é citado como um dos autores do assalto em Sooretama e foi reconhecido pela vítima a partir de uma fotografia. Durante as buscas na casa, a PM encontrou um celular, um copo térmico e R$ 1.300,00, que possivelmente é do roubo em Sooretama, informou a corporação.

Ele ainda estava com um kit de manutenção de limpeza e armamento e um celular roubado. Os indivíduos foram detidos e encaminhados para a 18ª Delegacia Regional.

Materiais apreendidos pela PM com envolvidos no crime Crédito: Divulgação/PMES

OUTRO SUSPEITO IDENTIFICADO

A Polícia Militar recebeu a informação de que outra parte do material do roubo estava na casa de um outro indivíduo. Os policiais foram até a residência e o suspeito não estava no local. A avó dele permitiu a entrada no cômodo onde ele dormia. Os policiais encontraram um celular roubado, um pedaço de maconha e R$ 323,00 em espécie.

O homem foi identificado pela vítima como um dos autores do assalto por uma foto. Ele não foi encontrado no local e é considerado suspeito.

Dois dos três homens suspeitos de efetuarem o assalto em Sooretama foram identificados. Ainda restaria ser reconhecido um outro participante do crime. Apenas um deles foi detido.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para solicitar mais informações sobre o caso. Até o momento, a resposta não foi obtida.