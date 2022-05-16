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Aulas suspensas

Tiros, suspeito morto e medo perto de escola em Sooretama

Confronto entre polícia e suspeitos aconteceu nesta segunda-feira (16) em uma área de pasto atrás da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Alberto Stange Júnior

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 12:47

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 mai 2022 às 12:47
Fachada da escola Professor Alberto Stange Junior, em Sooretama
Fachada da escola Professor Alberto Stange Junior, em Sooretama Crédito: Eduardo Dias
Um homem morreu em um confronto com policiais militares na manhã desta segunda-feira (16) em SooretamaNorte do Espírito Santo. Ele é suspeito de integrar um grupo de quatro homens denunciado por estar fortemente armado nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Alberto Stange Júnior, no bairro Nova Canaã. A ação da polícia contra os indivíduos aconteceu em uma área de pasto, atrás da unidade de ensino. Com isso, as aulas foram suspensas. 
A Polícia Militar e Polícia Civil informaram que foram acionadas após receberem a informação de um confronto entre gangues, próximo à escola. "Por conta disso (proximidade com a escola), descolamos uma grande quantidade de policiais de Linhares para Sooretama, fizemos um cerco e conseguimos resolver isso rapidamente o caso”, disse o delegado de Linhares Fabrício Lucindo
Ao chegar ao local, as equipes foram recebidas a tiros pelos suspeitos, e revidaram. Durante o confronto, um dos suspeitos, identificado pela Polícia Militar como Leocacio da Rocha dos Santos, foi baleado com três disparos, um na boca, um no ombro e outro no braço.
O homem chegou a receber os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições.
Outro homem foi localizado pelos policiais, no bairro Nova Canaã, e detido. Ele foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Os policiais apreenderam também uma submetralhadora industrial calibre 380, com sete munições intactas, um rifle calibre 22 , e 31 munições calibre 22, de uma espingarda de pressão que foi adulterada.
Armas apreendidas pela Polícia Militar após confronto
Armas apreendidas pela Polícia Militar após confronto Crédito: Divulgação/PMES
“Eles podem ser indiciados por tentativa de homicídio, porque atiraram contra os policiais, e porte de arma. Estamos fazendo buscas para poder identificar e prender os outros dois indivíduos que também tiveram participação”, afirmou o delegado.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar a causa da morte do indivíduo. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

AULAS SUSPENSAS

Os alunos foram dispensados nesta segunda. Segundo a Prefeitura de Sooretama, as aulas na escola, que fica próxima da BR 101, devem retornar normalmente na terça-feira (17). O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, que foi ao local, apurou que a escola não foi invadida. Mensagens sobre uma possível invasão chegaram a circular pelas redes sociais, mas tudo ocorreu do lado de fora. 
Bilhete avisa que
Bilhete avisa que "por força maior" não haverá aula nesta segunda na escola Crédito: Eduardo Dias
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte
Tiros, suspeito morto e medo perto de escola em Sooretama

Atualização

16/05/2022 - 7:07
Após a publicação desta matéria, as polícias Militar e Civil enviaram notas sobre o atendimento à ocorrência. O texto foi atualizado.

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