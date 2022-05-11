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Em Cachoeiro

Carro roubado da Prefeitura de Sooretama é recuperado

Veículo era usado pela Secretaria de Saúde para levar uma paciente a uma consulta clínica no Sul do Estado. Motorista foi rendido, feito refém e depois abandonado

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 11:06

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 mai 2022 às 11:06
Carro no local onde foi abandonado, em Cachoeiro
Carro no local onde foi abandonado, em Cachoeiro Crédito: Reprodução
O veículo da Prefeitura de Sooretama que havia sido roubado na terça-feira (10) em Cachoeiro de Itapemirim foi recuperado horas depois pela polícia. A expectativa é de que o carro retorne para o município até o fim da tarde desta quarta-feira (11).
O crime aconteceu durante a manhã. O veículo era usado pela Secretaria de Saúde de Sooretama, que fez o transporte de um paciente para uma consulta clínica em Cachoeiro. Segundo informações da pasta, o carro foi abandonado na zona rural de Cachoeiro. Um morador da região o encontrou no fim da tarde e entrou em contato com a polícia, que o recuperou.
O motorista e a paciente permaneceram em Cachoeiro durante a terça-feira e servidores da prefeitura foram para o Sul para buscá-los.

O CRIME

Enquanto o motorista aguardava a paciente, que estava em consulta, um criminoso se aproximou e anunciou o assalto. O condutor do veículo foi rendido e feito refém.
Segundo a Secretaria de Saúde de Sooretama, o carro estava estacionado próximo à clínica e o motorista, dentro do veículo aguardando o paciente sair da consulta. Após dirigir pela cidade por alguns minutos com a vítima dentro do carro, o criminoso abandonou o motorista, roubou o celular dele e seguiu com o carro.
O motorista conseguiu localizar agentes da Guarda Municipal de Cachoeiro e pediu ajuda.

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