Carro roubado da Prefeitura de Sooretama é recuperado

Carro no local onde foi abandonado, em Cachoeiro Crédito: Reprodução

O veículo da Prefeitura de Sooretama que havia sido roubado na terça-feira (10) em Cachoeiro de Itapemirim foi recuperado horas depois pela polícia. A expectativa é de que o carro retorne para o município até o fim da tarde desta quarta-feira (11).

O crime aconteceu durante a manhã. O veículo era usado pela Secretaria de Saúde de Sooretama, que fez o transporte de um paciente para uma consulta clínica em Cachoeiro. Segundo informações da pasta, o carro foi abandonado na zona rural de Cachoeiro. Um morador da região o encontrou no fim da tarde e entrou em contato com a polícia, que o recuperou.

O motorista e a paciente permaneceram em Cachoeiro durante a terça-feira e servidores da prefeitura foram para o Sul para buscá-los.

O CRIME

Enquanto o motorista aguardava a paciente, que estava em consulta, um criminoso se aproximou e anunciou o assalto. O condutor do veículo foi rendido e feito refém.

Segundo a Secretaria de Saúde de Sooretama, o carro estava estacionado próximo à clínica e o motorista, dentro do veículo aguardando o paciente sair da consulta. Após dirigir pela cidade por alguns minutos com a vítima dentro do carro, o criminoso abandonou o motorista, roubou o celular dele e seguiu com o carro.