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Carro capotou

Prefeito de Sooretama ferido em acidente pediu socorro pelo WhatsApp

Alessandro Broedel Torezani ficou ferido após ser arremessado para fora do carro, que caiu em um brejo. Ele pediu ajuda em grupo com agricultores e servidores da prefeitura, que acionou resgate
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 mai 2022 às 18:34

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 18:34

Prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel Torezani, ferido em acidente pediu socorro em grupo Whatsapp
Prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel Torezani, ferido em acidente pediu socorro em grupo Whatsapp Crédito: Sidnei Rigato
O prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel Torezani, pediu socorro por mensagens em um grupo de WhatsApp após o carro que ele dirigia capotar no km 195 da BR 101, em Aracruz, e cair em um brejo no início da tarde desta segunda-feira (2). Mesmo ferido, o prefeito conseguiu mandar a localização do ponto em que o acidente aconteceu e fazer um pedido socorro para a equipe da prefeitura, que acionou o resgate da Eco101, concessionária responsável pela via.
O grupo de WhatsApp usado pelo prefeito para pedir socorro é formado por agricultores e servidores da prefeitura. Além das mensagens, Alessandro mandou uma foto em que ele aparece caído no chão. A primeira mensagem foi enviada às 12h58, e, em um minuto, a equipe acionou a Eco101, conforme consta no registro do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, às 12h59.
Carro de Prefeito de Sooretama capotou em acidente na BR 101 e caiu em um brejo Crédito: Leitor | A Gazeta
A Eco 101 informou que o prefeito foi resgatado, consciente e com lesões leves, e encaminhado para o Hospital São Camilo, em Aracruz. A primeira dama, Priscila Padilha, contou em entrevista ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que o marido disse que foi arremessado para fora do veículo. Segundo o relato, ele teria perdido o controle da direção ao tentar desviar de um caminhão que seguia na contramão.
A Prefeitura de Sooretama disse, em nota, que o quadro do prefeito é estável e ele reclama de dores na perna e no braço. Ainda de acordo com a administração municipal, ele está sendo encaminhado para uma avaliação mais precisa de um ortopedista e exames de imagem.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, segundo levantamento no local do acidente, houve uma saída da pista em um trecho de reta, sem indícios que justifiquem a saída da pista.

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