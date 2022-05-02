Prefeito de Sooretama ferido em acidente pediu socorro pelo WhatsApp

Prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel Torezani, ferido em acidente pediu socorro em grupo Whatsapp Crédito: Sidnei Rigato

O grupo de WhatsApp usado pelo prefeito para pedir socorro é formado por agricultores e servidores da prefeitura. Além das mensagens, Alessandro mandou uma foto em que ele aparece caído no chão. A primeira mensagem foi enviada às 12h58, e, em um minuto, a equipe acionou a Eco101, conforme consta no registro do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, às 12h59.

Carro de Prefeito de Sooretama capotou em acidente na BR 101 e caiu em um brejo Crédito: Leitor | A Gazeta

A Eco 101 informou que o prefeito foi resgatado, consciente e com lesões leves, e encaminhado para o Hospital São Camilo, em Aracruz. A primeira dama, Priscila Padilha, contou em entrevista ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que o marido disse que foi arremessado para fora do veículo. Segundo o relato, ele teria perdido o controle da direção ao tentar desviar de um caminhão que seguia na contramão.

A Prefeitura de Sooretama disse, em nota, que o quadro do prefeito é estável e ele reclama de dores na perna e no braço. Ainda de acordo com a administração municipal, ele está sendo encaminhado para uma avaliação mais precisa de um ortopedista e exames de imagem.