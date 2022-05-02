Prefeito de Sooretama fica ferido em acidente na BR 101, em Aracruz

Carro de Prefeito de Sooretama capota em acidente na BR 101, em João Neiva Crédito: Leitor | A Gazeta

TV Gazeta Norte, o prefeito ficou ferido, mas estava consciente e conseguiu mandar a localização do acidente para a equipe da administração municipal, que acionou o resgate da Eco101, concessionária responsável pela via. O prefeito de Sooretama , Alessandro Broedel Torezani, sofreu um acidente no início da tarde desta segunda-feira (2), na BR 101 , em Aracruz , no Norte do Estado. O carro que ele dirigia capotou no km 195 da rodovia e caiu em um brejo. Segundo apuração do repórter Tiago Félix, da, o prefeito ficou ferido, mas estava consciente e conseguiu mandar a localização do acidente para a equipe da administração municipal, que acionou o resgate da Eco101, concessionária responsável pela via.

Alessandro estava em João Neiva e seguia para Sooretama no momento do acidente. Segundo a prefeitura, ele estava sozinho e seguia para compromissos particulares, quando perdeu o controle do carro que dirigia e saiu da estrada. A Eco101 informou que o prefeito foi socorrido e encaminhado para o Hospital São Camilo, em Aracruz.

A Prefeitura de Sooretama disse, em nota, que o quadro do prefeito é estável e ele reclama de dores na perna e no braço. Ainda de acordo com a administração municipal, ele está sendo encaminhado para uma avaliação mais precisa de um ortopedista e exames de imagem.

Carro de Prefeito de Sooretama capota em acidente na BR 101, em João Neiva Crédito: Leitor | A Gazeta

Para atendimento à ocorrência, foram acionados ambulância e guincho da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) . As equipes ainda estão no local. A Eco101 informou também que não houve interdição na rodovia.