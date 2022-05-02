Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carro capotou

Prefeito de Sooretama fica ferido em acidente na BR 101, em Aracruz

Alessandro Broedel Torezani seguia de João Neiva para Sooretama, sozinho no carro, quando o veículo capotou e caiu em um brejo. Ele foi socorrido para hospital em Aracruz

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 15:16

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 mai 2022 às 15:16
Carro de Prefeito de Sooretama capota em acidente na BR 101, em João Neiva
Carro de Prefeito de Sooretama capota em acidente na BR 101, em João Neiva Crédito: Leitor | A Gazeta
O prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel Torezani, sofreu um acidente no início da tarde desta segunda-feira (2), na BR 101, em Aracruz, no Norte do Estado. O carro que ele dirigia capotou no km 195 da rodovia e caiu em um brejo. Segundo apuração do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, o prefeito ficou ferido, mas estava consciente e conseguiu mandar a localização do acidente para a equipe da administração municipal, que acionou o resgate da Eco101, concessionária responsável pela via.
Alessandro estava em João Neiva e seguia para Sooretama no momento do acidente. Segundo a prefeitura, ele estava sozinho e seguia para compromissos particulares, quando perdeu o controle do carro que dirigia e saiu da estrada. A Eco101 informou que o prefeito foi socorrido e encaminhado para o Hospital São Camilo, em Aracruz.
A Prefeitura de Sooretama disse, em nota, que o quadro do prefeito é estável e ele reclama de dores na perna e no braço. Ainda de acordo com a administração municipal, ele está sendo encaminhado para uma avaliação mais precisa de um ortopedista e exames de imagem.
Carro de Prefeito de Sooretama capota em acidente na BR 101, em João Neiva
Carro de Prefeito de Sooretama capota em acidente na BR 101, em João Neiva Crédito: Leitor | A Gazeta
Para atendimento à ocorrência, foram acionados ambulância e guincho da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As equipes ainda estão no local. A Eco101 informou também que não houve interdição na rodovia.
A PRF foi procurada pela reportagem para informar a dinâmica do acidente e outros detalhes sobre o atendimento à ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Veja Também

Acidente entre motos deixa um morto e um ferido em Cachoeiro

Vídeo flagra carro tombando em acidente em Vila Velha

Motociclista sai ileso de acidente após manobra proibida em Itaguaçu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Aracruz BR 101 Sooretama trânsito Eco101 Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados