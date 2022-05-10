Carro da Prefeitura de Sooretama é roubado e motorista é feito refém

Segundo a Secretaria de Saúde de Sooretama, o carro estava estacionado próximo à clínica e o motorista, dentro do veículo aguardando o paciente sair da consulta. Nesse momento, um homem se aproximou do automóvel e anunciou o assalto. Após dirigir pela cidade por alguns minutos com a vítima dentro do carro, o criminoso abandonou o motorista e roubou o celular dele. O homem conseguiu localizar agentes da Guarda Municipal de Cachoeiro e pediu ajuda.