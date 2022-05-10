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Assalto em Cachoeiro

Carro da Prefeitura de Sooretama é roubado e motorista é feito refém

Veículo tinha a identificação da Secretaria de Saúde. No momento do assalto, o motorista aguardava um paciente sair de uma consulta em uma clínica de Cachoeiro

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 17:58

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 mai 2022 às 17:58
Modelo do carro da Prefeitura de Sooretama que foi roubado nesta terça-feira (10).
Modelo do carro da Prefeitura de Sooretama que foi roubado nesta terça-feira (10). Crédito: Prefeitura de Sooretama
Um carro da Prefeitura de Sooretama, usado pela Secretaria de Saúde do município, foi roubado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã desta terça-feira (10), enquanto o motorista aguardava um paciente, que havia sido levado para uma consulta em uma clínica no município. Um suspeito rendeu o condutor do veículo e o levou como refém, abandonando a vítima em uma rua logo após o crime. O carro foi localizado no mesmo dia.
Segundo a Secretaria de Saúde de Sooretama, o carro estava estacionado próximo à clínica e o motorista, dentro do veículo aguardando o paciente sair da consulta. Nesse momento, um homem se aproximou do automóvel e anunciou o assalto. Após dirigir pela cidade por alguns minutos com a vítima dentro do carro, o criminoso abandonou o motorista e roubou o celular dele. O homem conseguiu localizar agentes da Guarda Municipal de Cachoeiro e pediu ajuda.

CARRO RECUPERADO

O veículo da Prefeitura de Sooretama foi recuperado horas depois pela polícia. A expectativa é de que o carro retorne para o município até o fim da tarde desta quarta-feira (11). 
Segundo informações da pasta, o carro foi abandonado na zona rural de Cachoeiro. Um morador da região o encontrou no fim da tarde e entrou em contato com a polícia, que o recuperou. O motorista e a paciente permaneceram em Cachoeiro durante a terça-feira e servidores da prefeitura foram para o Sul para buscá-los.

Atualização

11/05/2022 - 11:50
Após a publicação da reportagem, o carro foi encontrado. O texto foi atualizado. 

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