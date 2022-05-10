Polícia investiga carona oferecida a criança em Marechal Floriano

Moradores de Marechal Floriano , na Região Serrana do Espírito Santo , ficaram preocupados com uma possível tentativa de sequestro que teria acontecido na semana passada, no Centro da cidade. Os relatos viralizaram nas redes sociais nos últimos dias, o que motivou diferentes ações por parte das autoridades de segurança locais.

Comandante da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar , o major Edinei Balbino de Souza explicou que o policiamento chegou a ser reforçado na quinta-feira (5) e na sexta-feira (6), com viaturas em todas as escolas do município nos horários de entrada e saída dos alunos.

"Não fomos acionados para atendimento, mas recebemos informações e uma pessoa chegou a passar no nosso destacamento para falar a respeito. Por precaução, reforçamos o patrulhamento, mas não verificamos uma situação concreta" Edinei Balbino de Souza - Comandante da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar

As informações que circularam na internet tratavam de um episódio que teria acontecido com um menino na quarta-feira (4). Ao sair do colégio, um homem, de dentro de uma picape vermelha, teria oferecido carona. Diante da negativa, logo depois, ele teria feito mais uma tentativa e até aberto a porta do veículo.

Com medo do que poderia ter acontecido com o filho caso ele tivesse aceitado a oferta, a mãe registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil , que trabalha para tentar identificar o condutor do automóvel para ele esclarecer qual era a intenção dele ao convidar a criança para entrar no carro.

"A princípio, se trata apenas de um convite para uma carona até em casa, o que não configura tentativa de sequestro. A investigação será direcionada no sentido de promover a identificação e o depoimento do condutor", esclareceu o delegado Geraldo Peçanha, titular da Delegacia de Marechal Floriano.

"Nós pedimos aos responsáveis que orientem os filhos a não aceitarem carona de estranhos" Geraldo Peçanha - Delegado titular da Delegacia de Marechal Floriano

Em casos como este, o major Edinei Balbino de Souza, da PM, ressaltou que é importante acionar a corporação imediatamente. "Os acionamentos rápidos tornam nosso trabalho mais efetivo. Neste caso, teríamos tentado localizar o veículo e abordar o suspeito", afirmou.