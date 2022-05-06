Caminhonete bate e arranca roda de caminhão na BR 101, em Sooretama

Apesar dos danos nos veículos envolvidos e a força da batida, o motorista da caminhonete sofreu apenas lesões leves e foi logo socorrido para o Ponto Atendimento de Sooretama. O motorista do caminhão não se feriu.

A pista foi liberada após a limpeza do asfalto na região onde ocorreu o acidente. A PRF não informou o quilômetro da batida. A Eco101, empresa que administra a BR 101 no ES, foi demandada pela reportagem. Assim que houver um retorno, o texto será atualizado.