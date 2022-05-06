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Motorista ferido

Caminhonete bate e arranca roda de caminhão na BR 101, em Sooretama

Colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (6) e resultou em ferimentos ao condutor da caminhonete. Rodovia ficou parcialmente interditada pela PRF

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 12:58

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

06 mai 2022 às 12:58
Sooretama
Como impacto, a roda do caminhão foi arrancada na batida na BR 101, em Sooretama Crédito: Internauta
Uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão, na BR 101, no trecho de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (6) e interditou parcialmente um dos sentidos da rodovia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete bateu contra a traseira do caminhão. Com a força do impacto, uma das rodas do caminhão se soltou e ficou sobre o asfalto. Destroços da caminhonete ficaram espalhados pela pista. 
Apesar dos danos nos veículos envolvidos e a força da batida, o motorista da caminhonete sofreu apenas lesões leves e foi logo socorrido para o Ponto Atendimento de Sooretama. O motorista do caminhão não se feriu.
A pista foi liberada após a limpeza do asfalto na região onde ocorreu o acidente. A PRF não informou o quilômetro da batida. A Eco101, empresa que administra a BR 101 no ES, foi demandada pela reportagem. Assim que houver um retorno, o texto será atualizado.

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