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Motociclista

Mulher morre em acidente na volta do trabalho na BR 101, em Guarapari

Silvia Januária, de 41 anos, estava voltando de uma fábrica de cosméticos onde ela trabalhava. Segundo a Eco 101, queda de moto foi registrada por volta de 18h10 desta quinta (5)

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 21:25

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

05 mai 2022 às 21:25
Silvia Januária, de 41 anos, morreu em acidente de moto na BR 101, em Guarapari
Silvia Januária, de 41 anos, morreu em acidente de moto na BR 101, em Guarapari Crédito: Caique Verli | Acervo pessoal
Uma mulher morreu em um acidente de moto no km 330 da BR 101, no bairro Samambaia, em Guarapari, no início da noite desta quinta-feira (5). Segundo a Eco 101, concessionária que administra a via, foi registrada uma "queda de moto" às 18h10. Equipes foram acionadas, mas a vítima teve a morte confirmada no local. Silvia Januária, de 41 anos, era funcionária de uma fábrica de cosméticos e estava voltando do trabalho.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a perícia apontou que nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente, mas destacou que o caso seguirá para investigação. Com o impacto da batida, Silvia foi parar no canteiro central da rodovia. A moto que ela pilotava ficou com poucos danos.
A Eco101 ainda informou que uma faixa no sentido Sul do Estado (Anchieta) foi interditada para atendimento à ocorrência.
A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Militar e Civil para ter mais informações da ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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