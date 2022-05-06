Mulher morre em acidente na volta do trabalho na BR 101, em Guarapari

Uma mulher morreu em um acidente de moto no km 330 da BR 101, no bairro Samambaia, em Guarapari, no início da noite desta quinta-feira (5). Segundo a Eco 101, concessionária que administra a via, foi registrada uma "queda de moto" às 18h10. Equipes foram acionadas, mas a vítima teve a morte confirmada no local. Silvia Januária, de 41 anos, era funcionária de uma fábrica de cosméticos e estava voltando do trabalho.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a perícia apontou que nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente, mas destacou que o caso seguirá para investigação. Com o impacto da batida, Silvia foi parar no canteiro central da rodovia. A moto que ela pilotava ficou com poucos danos.
A Eco101 ainda informou que uma faixa no sentido Sul do Estado (Anchieta) foi interditada para atendimento à ocorrência.
A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Militar e Civil para ter mais informações da ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.