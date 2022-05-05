Carros com pane e acidente causam congestionamento na Terceira Ponte

Acidente causa congestionamento na Terceira Ponte nesta quinta-feira (5) Crédito: Reprodução/Rodosol

A primeira ocorrência registrada nesta quinta-feira foi o acidente, que deixou o motociclista ferido. De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a ponte, uma ambulância foi até o local para socorrer o homem, que foi levado a um hospital.

Uma pista no sentido Vila Velha - Vitória foi interditada por conta do acidente. A via foi liberada às 8h12, mas a retenção do acúmulo de carros ainda causava lentidão.

Imagens das câmeras de videomonitoramento da Rodosol mostravam o congestionamento criado na subida da Terceira Ponte, em Vila Velha. As duas faixas estavam com muitos veículos, que trafegavam lentamente.

CARROS COM PANE DIFICULTAM AINDA MAIS O TRÂNSITO

Logo após o trânsito ser liberado, porém, uma outra ocorrência dificultou ainda mais o trânsito na Terceira Ponte e nos acessos, em Vila Velha. De acordo com a Rodosol, entre as 9h e 9h40, três carros tiveram pane elétrica e ficaram parados em cima da ponte.

A concessionária explicou que os veículos já foram removidos por guinchos da Rodosol, mas a retenção por conta do acúmulo de carros ainda gerava lentidão no trânsito da Terceira Ponte.

INTERNAUTAS RECLAMAM DE TRÂNSITO

Por conta do congestionamento na Terceira Ponte, internautas utilizaram as redes sociais para reclamar do trânsito. Enquanto alguns se questionavam dos motivos para o trânsito, outros disseram estarem parados a mais de uma hora na via. Veja abaixo:

Bom dia p quem, tô agarrada na terceira ponte vai fazer uma hora ? — karol ? (@_karolixx) May 5, 2022

Bicho que trânsito é esse na subida da terceira ponte!??? — Rafa (@rafaamusiello) May 5, 2022

Nunca demorei tanto pra atravessar a terceira ponte, inferrnooo — sra. mosby (@gabsmg12) May 5, 2022