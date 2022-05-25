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Na Carlos Lindenberg

Mulher de 82 anos é atropelada na faixa de pedestres em Vila Velha

Após atropelar a aposentada, motociclista virou a esquina sem prestar socorro à vítima. Mulher está internada em hospital particular desde o dia do acidente, no último dia 19

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 19:20

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

25 mai 2022 às 19:20
Uma aposentada de 82 anos foi atropelada enquanto atravessava a faixa de pedestres na Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, em Vila Velha. Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que a moto, em alta velocidade, atinge a pedestre. Após o atropelamento, o piloto virou a esquina e não prestou socorro à vítima. O acidente aconteceu no último dia 19, quinta-feira da semana passada.
Segundo a neta da vítima, a produtora de conteúdo Aline Dias, a avó dela estava indo para uma consulta médica quando o acidente aconteceu. "A pessoa que socorreu minha avó disse que ela estava desacordada e não estava respirando. Por um milagre, ela deu uma respiração forte e voltou. Dali para frente nos ligaram, porque ela anda com uma lista de telefones das minhas tias na bolsinha dela", disse, à produtora da TV Gazeta, Viviann Barcelos.
Ainda de acordo com a neta da vítima, no atropelamento, a aposentada fraturou o sacro, um osso próximo à bacia, a cabeça/rosto, que resultou em um edema cerebral e foi internada na UTI de um hospital particular. A mulher também sofreu hematomas em todo o corpo e precisou levar pontos em alguns locais, por ter a pele sensível.
Nesta quarta-feira (25), quase uma semana após o acidente, a aposentada está estável. "Hoje o neurologista disse que o edema está reduzindo, mas que ela precisa ser acompanhada de perto, pelo menos, até sexta-feira ser vigiada", informou a neta, Aline Dias.
A família registrou um Boletim de Ocorrência contra o motociclista que atropelou a aposentada. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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