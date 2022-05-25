Mulher tem carro roubado ao entrar na garagem de casa em Vila Velha

Uma representante comercial foi rendida por criminosos e teve o carro roubado em um assalto no momento em que entrava na garagem de casa, na noite desta terça-feira (24), no bairro Novo México, em Vila Velha.
"Por volta de 19h eu estava chegando em casa, colocando o carro na garagem. Faltava pouco para entrar na garagem e fechá-la. Eles entraram na garagem, botaram a arma na minha cabeça, pediram para eu sair do carro e levaram o carro", contou a vítima ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
A mulher também falou sobre o medo que sentiu. "Fiquei com medo de ele atirar. Eu tenho dois filhos para criar. Fiquei com medo de eles me darem um tiro na hora", explicou.
Os criminosos levaram o celular, o notebook e o carro da representante comercial. No entanto, o veículo foi recuperado depois de ter sido abandonado em um beco do bairro Soteco, também em Vila Velha.
O carro foi encontrado por agentes da Guarda Municipal uma hora após o assalto, mas os assaltantes não foram localizados.
A vítima do assalto registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil para que o caso seja investigado.
