Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Novo México

Mulher tem carro roubado ao entrar na garagem de casa em Vila Velha

Representante comercial teve arma apontada para a cabeça durante assalto na noite desta terça-feira (24), quando chegava em sua residência
Redação de A Gazeta

25 mai 2022 às 17:09

25 mai 2022 às 17:09

Uma representante comercial foi rendida por criminosos e teve o carro roubado em um assalto no momento em que entrava na garagem de casa, na noite desta terça-feira (24), no bairro Novo México, em Vila Velha.
"Por volta de 19h eu estava chegando em casa, colocando o carro na garagem. Faltava pouco para entrar na garagem e fechá-la. Eles entraram na garagem, botaram a arma na minha cabeça, pediram para eu sair do carro e levaram o carro", contou a vítima ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
A mulher também falou sobre o medo que sentiu. "Fiquei com medo de ele atirar. Eu tenho dois filhos para criar. Fiquei com medo de eles me darem um tiro na hora", explicou.
Representante comercial foi rendida por criminosos na porta de casa em Novo México, Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício
Os criminosos levaram o celular, o notebook e o carro da representante comercial. No entanto, o veículo foi recuperado depois de ter sido abandonado em um beco do bairro Soteco, também em Vila Velha.
O carro foi encontrado por agentes da Guarda Municipal uma hora após o assalto, mas os assaltantes não foram localizados.
"A gente recebeu informação de que o veículo tinha acabado de ser abandonado naquela rua. A gente prosseguiu e constatou que ele estava lá e até aberto. O carro estava com uma das janelas abertas e todo revirado por dentro", contou o agente Fabrício, da Guarda Municipal de Vila Velha.
A vítima do assalto registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil para que o caso seja investigado.
*Com informações do G1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados