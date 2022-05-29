Após manobra, jet ski vira e homem desaparece em lagoa de Linhares

Local onde ocorreu o desaparecimento, em Linhares Crédito: Corpo de Bombeiros

O acidente aconteceu na localidade de Pontal do Ouro. Uma equipe de mergulhadores de Vitória manteve a procura pela vítima no domingo. Segundo a corporação, nenhuma das pessoas que estavam no jet ski utilizava colete salva-vidas.

De acordo com informações do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, a perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, foram 7 horas de buscas. O corpo estava em um lugar com aproximadamente 7 metros de profundidade.

29/05 às 14h44min/Linhares - Resgate pessoa em afogamento Lagoa Juparanã. Homem navegando com esposa e 2 filhos com jetsky sem coletes salva vidas. Após manobra caíram do jetsky. Mãe e filhos foram socorridos por pescadores. AS 04 do CBMES no local. Mergulho acionado. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) May 29, 2022

Até o momento, a reportagem não obteve informações sobre o estado de saúde da mulher e dos filhos.

Wagner Xavier Soeiro morreu após sofrer acidente com jet ski na lagoa Juparanã, em Linhares, Crédito: Reprodução/arquivo pessoal

*Com informações de Ariele Rui e de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte