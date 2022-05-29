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Juparanã

Após manobra, jet ski vira e homem desaparece em lagoa de Linhares

Esposa e dois filhos da vítima também estavam no veículo aquático. Eles foram socorridos por pescadores que estavam perto do local, na Lagoa Juparanã

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 18:51

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 mai 2022 às 18:51
Local onde ocorreu o afogamento, em Linhares
Local onde ocorreu o desaparecimento, em Linhares Crédito: Corpo de Bombeiros
Um homem desapareceu na tarde deste domingo (29) na Lagoa Juparanã, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Pai, mãe e dois filhos estavam em um jet ski, quando uma manobra fez o veículo aquático virar. Pescadores estavam perto do local e conseguiram resgatar a mulher e os filhos. O homem, no entanto, desapareceu na água. O Corpo de Bombeiros realizou buscas na área e, na madrugada desta segunda-feira (30), o corpo dele foi encontrado
O acidente aconteceu na localidade de Pontal do Ouro. Uma equipe de mergulhadores de Vitória manteve a procura pela vítima no domingo. Segundo a corporação, nenhuma das pessoas que estavam no jet ski utilizava colete salva-vidas.
De acordo com informações do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, a perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, foram 7 horas de buscas. O corpo estava em um lugar com aproximadamente 7 metros de profundidade.
Até o momento, a reportagem não obteve informações sobre o estado de saúde da mulher e dos filhos.
Wagner Xavier Soeiro morreu após sofrer acidente com jet ski na lagoa Juparanã, em Linhares,
Wagner Xavier Soeiro morreu após sofrer acidente com jet ski na lagoa Juparanã, em Linhares, Crédito: Reprodução/arquivo pessoal
*Com informações de Ariele Rui e de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

Atualização

30/05/2022 - 6:47
Nesta segunda-feira (30), o corpo do homem desaparecido foi encontrado. O texto foi atualizado. 

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