Após manobra, jet ski vira e homem desaparece em lagoa de Linhares

Um homem desapareceu na tarde deste domingo (29) na Lagoa Juparanã, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Pai, mãe e dois filhos estavam em um jet ski, quando uma manobra fez o veículo aquático virar. Pescadores estavam perto do local e conseguiram resgatar a mulher e os filhos. O homem, no entanto, desapareceu na água. O Corpo de Bombeiros realizou buscas na área e, na madrugada desta segunda-feira (30), o corpo dele foi encontrado.
O acidente aconteceu na localidade de Pontal do Ouro. Uma equipe de mergulhadores de Vitória manteve a procura pela vítima no domingo. Segundo a corporação, nenhuma das pessoas que estavam no jet ski utilizava colete salva-vidas.
De acordo com informações do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, a perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, foram 7 horas de buscas. O corpo estava em um lugar com aproximadamente 7 metros de profundidade.
Até o momento, a reportagem não obteve informações sobre o estado de saúde da mulher e dos filhos.
*Com informações de Ariele Rui e de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte
Atualização
30/05/2022 - 6:47
Nesta segunda-feira (30), o corpo do homem desaparecido foi encontrado. O texto foi atualizado.