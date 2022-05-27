Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Augasalho"

Campanha arrecada agasalhos para animais abandonados em Linhares

Iniciativa é de ONG que resgata e cuida de cães e gatos abandonados. Serão arrecadados cobertores, caixas, casinhas, agasalhos, roupinhas e tapetes para os bichinhos

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 14:42

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 mai 2022 às 14:42
ONG de Linhares decidiu promover uma campanha de agasalho para cães e gatos abandonados e resgatados pela entidade
ONG de Linhares promove campanha de agasalho para cães e gatos abandonados e resgatados pela entidade Crédito: Divulgação | Aipa
O frio chegou com força ao Espírito Santo, com granizo, geadas, vendavais e até termômetros marcando até -1º em municípios do Estado. A queda de temperatura é sentida por todos, tanto pelas pessoas quanto pelos animais. Os bichinhos apresentam tremores, patas e orelhas geladas, e respiração e movimentos mais lentos. Pensando neles, uma ONG de Linhares decidiu promover uma campanha de agasalho para cães e gatos abandonados e resgatados pela entidade.
Quem se interessar em deixar o inverno desses animais mais quentinho, pode doar cobertores, caixas, casinhas, agasalhos, roupinhas e tapetes. Como a ONG não consegue abrigar todos os animaizinhos, os interessados podem também apadrinhar um pet com um lar temporário.
Interessados também podem também apadrinhar um pet com um lar temporário. Crédito: Divulgação | Aipa 
A campanha "Augasalho" é realizada pela organização não-governamental Apoio Independente aos Protetores de Animais (Aipa), que não tem fins lucrativos e reúne voluntários em ações em prol da causa animal, com apoio da Prefeitura de Linhares.
Os itens arrecadados vão para o lar Patinha Feliz, mas a vice-presidente da Aipa, Lene Batista, espera que mais abrigos possam ser ajudados.  "Caso nossa campanha alcance nosso objetivo, outros lares também serão aquecidos. Por isso, precisamos da ajuda de todos", destaca.
As doações já podem ser realizadas. Confira os locais de coleta:
  • Departamento de Bem-Estar Animal (Secretaria de Meio Ambiente, na Avenida Rufino de Carvalho, nº 1.200, Centro, de 8 às 17 horas)
  • Vip Presentes (Centro)
  • Maritê Turismo (Hipercasagrande)
  • Nico Máquinas (BR-101)
  • Gleycia Marques Acessórios (Interlagos)
  • Academia Mega Fitness (Conceição)
  • Fafá Modas (Nova Esperança)
  • Clínica PetCão (Conceição)

Animais resgatados pela ONG

Veja Também

Vargem Alta amanhece com geada e registra temperatura de 1 °C

Vitória terá evento de adoção de cachorros e gatos no sábado (28)

É falso que onça tenha atacado e devorado homem em Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

doacao espírito santo Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados