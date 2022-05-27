Campanha arrecada agasalhos para animais abandonados em Linhares

ONG de Linhares promove campanha de agasalho para cães e gatos abandonados e resgatados pela entidade Crédito: Divulgação | Aipa

O frio chegou com força ao Espírito Santo , com granizo, geadas, vendavais e até termômetros marcando até -1º em municípios do Estado. A queda de temperatura é sentida por todos, tanto pelas pessoas quanto pelos animais. Os bichinhos apresentam tremores, patas e orelhas geladas, e respiração e movimentos mais lentos. Pensando neles, uma ONG de Linhares decidiu promover uma campanha de agasalho para cães e gatos abandonados e resgatados pela entidade.

Quem se interessar em deixar o inverno desses animais mais quentinho, pode doar cobertores, caixas, casinhas, agasalhos, roupinhas e tapetes. Como a ONG não consegue abrigar todos os animaizinhos, os interessados podem também apadrinhar um pet com um lar temporário.

Interessados também podem também apadrinhar um pet com um lar temporário. Crédito: Divulgação | Aipa

A campanha "Augasalho" é realizada pela organização não-governamental Apoio Independente aos Protetores de Animais (Aipa), que não tem fins lucrativos e reúne voluntários em ações em prol da causa animal, com apoio da Prefeitura de Linhares.

Os itens arrecadados vão para o lar Patinha Feliz, mas a vice-presidente da Aipa, Lene Batista, espera que mais abrigos possam ser ajudados. "Caso nossa campanha alcance nosso objetivo, outros lares também serão aquecidos. Por isso, precisamos da ajuda de todos", destaca.

As doações já podem ser realizadas. Confira os locais de coleta:

Departamento de Bem-Estar Animal (Secretaria de Meio Ambiente, na Avenida Rufino de Carvalho, nº 1.200, Centro, de 8 às 17 horas)

Vip Presentes (Centro)

Maritê Turismo (Hipercasagrande)

Nico Máquinas (BR-101)

Gleycia Marques Acessórios (Interlagos)

Academia Mega Fitness (Conceição)

Fafá Modas (Nova Esperança)

Clínica PetCão (Conceição)