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Frio

Vargem Alta amanhece com geada e registra temperatura de 1 °C

O registro foi feito no distrito de Castelinho. Segundo a Defesa Civil, na semana passada, o mesmo local teve temperatura negativa, chegando a -1 °C

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 10:25

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

27 mai 2022 às 10:25
O frio está tomando conta de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. O distrito de Castelinho, no interior do município, amanheceu nesta sexta-feira (27), com geada e temperatura de 1 °C. A moradora Marília Lorenzoni fez o registro fotográfico do termômetro e do pasto que ficou coberto pela geada.
Vargem Alta amanhece com geada e registra temperatura de 1º grau
Uma moradora da região registrou o termômetro e o pasto que ficou coberto pela geada Crédito: Marília Lorenzoni
As informações divulgadas pela Defesa Civil apontam que essa não foi a menor temperatura registrada neste ano em Castelinho. Na semana passada, o mesmo local teve temperatura negativa, chegando a -1ºC.
Diante disso, a Defesa Civil emitiu, recentemente, um alerta que previa as baixas temperaturas até o dia 21 de maio, entretanto, o frio continua pelo que chamaram de “Suíça Capixaba”.
A orientação do órgão é que os produtores de café tomem cuidado com as lavouras. E, em caso de geada, a população deve acionar a Defesa Civil e, se possível, fazer o registro por meio de fotos. A Defesa Civil de Vargem Alta atende pelo telefone e WhatsApp (28) 99910-2604.

Vargem Alta amanhece com geada e registra 1 °C nesta sexta (27)

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