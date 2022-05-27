Vargem Alta amanhece com geada e registra temperatura de 1 °C

O frio está tomando conta de Vargem Alta , na Região Serrana do Espírito Santo. O distrito de Castelinho, no interior do município, amanheceu nesta sexta-feira (27), com geada e temperatura de 1 °C. A moradora Marília Lorenzoni fez o registro fotográfico do termômetro e do pasto que ficou coberto pela geada.

Uma moradora da região registrou o termômetro e o pasto que ficou coberto pela geada Crédito: Marília Lorenzoni

As informações divulgadas pela Defesa Civil apontam que essa não foi a menor temperatura registrada neste ano em Castelinho. Na semana passada, o mesmo local teve temperatura negativa, chegando a -1ºC.

Diante disso, a Defesa Civil emitiu, recentemente, um alerta que previa as baixas temperaturas até o dia 21 de maio, entretanto, o frio continua pelo que chamaram de “Suíça Capixaba”.

A orientação do órgão é que os produtores de café tomem cuidado com as lavouras. E, em caso de geada, a população deve acionar a Defesa Civil e, se possível, fazer o registro por meio de fotos. A Defesa Civil de Vargem Alta atende pelo telefone e WhatsApp (28) 99910-2604.