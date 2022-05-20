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ES tem novo alerta de onda de frio; temperaturas devem despencar

O frio que chegou com força ao Espírito Santo durante a semana deve continuar marcando presença nos próximos dias

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 17:16

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 mai 2022 às 17:16
Espírito Santo recebeu, na tarde desta sexta-feira (20), um novo alerta de onda de frio, quando há queda brusca nas temperaturas, podendo ficar 5 °C abaixo da média. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta de cor laranja — o segundo maior na escala de risco — é válido até as 10h do próximo domingo (22), e pode ser renovado.
ES recebe alerta laranja para onda de frio no fim de semana
ES recebe alerta laranja para onda de frio Crédito: Inmet
O alerta vale para toda a Região Sudeste e Sul e parte do Centro-Oeste do Brasil. O frio que atinge o Espírito Santo é consequência de uma massa de ar polar que se desloca pelo país. Durante a semana, o Estado recebeu alertas de tempestades, geadas e onda de frio.
Na quinta-feira (19), o Espírito santo registrou recordes de baixas temperaturas e teve a madrugada mais fria do ano. Vitória registrou 11,6 °C, enquanto Vila Velha chegou a 9,1 °C. Em Aracê, distrito de Domingos Martins, foi registrado 1,5 °C, o menor número desde a instalação da estação em maio de 2010.

PREVISÃO: TEMPERATURAS AMENAS E SEM CHUVA NO ES

Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o céu fica aberto no Estado no fim de semana e as temperaturas devem seguir amenas.
  • Sábado (21): Quase nenhuma nuvem se forma e não há expectativa de chuva. O ar resfriado mantém as temperaturas amenas em todas as regiões, mesmo com a pouca nebulosidade sobre o território capixaba. Na Região Serrana, predomínio de céu claro, sem expectativa de chuva. Nas áreas altas, a mínima é de 5 °C.
  • Domingo (22): Estado seguirá com o tempo aberto e quase nenhuma nuvem se forma na metade sul do Estado, exceto na Grande Vitória, e não há expectativa de chuva. O ar resfriado mantém as temperaturas amenas em todas as regiões, mesmo com a pouca nebulosidade sobre o Estado.
ES tem novo alerta de onda de frio

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