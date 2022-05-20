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"Capital do calor"

Dá pra acreditar? Cachoeiro registra 10,4 °C nesta sexta (20)

Cachoeiro de Itapemirim, com frequência, atinge temperaturas acima dos 30°C, mas registrou 10,4 °C, um recorde, nesta sexta (20), devido à massa de ar polar

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 14:14

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 mai 2022 às 14:14
Monumento Natural do Itabira, em Cachoeiro de Itapemirim  Crédito: Márcia Leal/PMCI
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo é conhecido pelo Rei Roberto Carlos, pelas rochas ornamentais e também pelo calor. E, pode acreditar, na cidade que registra facilmente temperaturas acima dos 30ºC, os termômetros atingiram 10,4ºC nesta sexta-feira (20). A mudança climática é resultado da atuação de uma massa de ar polar sobre o território capixaba.
O índice de 10,4° C foi registrado em uma estação meteorológica do distrito de Pacotuba. É o menor número desde que a estação foi instalada em 26 de julho de 2018.
Com a massa de ar polar ainda afetando o Espírito Santo, outras cidades bateram recordes de frio nesta sexta-feira (20), em relação a quinta-feira (19), o dia mais frio do ano no território capixaba. Confira abaixo.
  1. São Mateus (Inmet): 10,8°C
  2. Presidente Kennedy (Inmet): 13,7°C
  3. Nova Venécia (Inmet): 10,1°C
  4. Marilândia (Inmet): 8,9°C
  5. Linhares (Inmet): 13,7°C
  6. Ecoporanga (Inmet): 9,8°C
  7. Alfredo Chaves (Inmet): 11,6°C
  8. Alegre (Inmet): 10,1°C
  9. Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 10,4°C
  10. Iúna (Incaper): 5,4°C
Alguns municípios também ficaram com as temperaturas amenas, mas não chegaram a registrar novos recordes. Veja a lista a seguir.
  1. Vila Velha (Inmet): 12,5°C
  2. Vitória (Inmet): 13,3°C
  3. Venda Nova do Imigrante (Inmet): 5,8°C
  4. Santa Teresa (Inmet): 9,7°C
  5. Afonso Cláudio (Inmet): 9,3°C
  6. Aracê, Domingos Martins (Incaper): 4,6°C

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TEMPO SEGUE AMENO

Para os próximos dias, a tendência é que as temperaturas continuem amenas no Espírito Santo, ainda devido à atuação da massa de ar polar.

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