Dá pra acreditar? Cachoeiro registra 10,4 °C nesta sexta (20)

O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo é conhecido pelo Rei Roberto Carlos, pelas rochas ornamentais e também pelo calor. E, pode acreditar, na cidade que registra facilmente temperaturas acima dos 30ºC, os termômetros atingiram 10,4ºC nesta sexta-feira (20). A mudança climática é resultado da atuação de uma massa de ar polar sobre o território capixaba.
O índice de 10,4° C foi registrado em uma estação meteorológica do distrito de Pacotuba. É o menor número desde que a estação foi instalada em 26 de julho de 2018.
Com a massa de ar polar ainda afetando o Espírito Santo, outras cidades bateram recordes de frio nesta sexta-feira (20), em relação a quinta-feira (19), o dia mais frio do ano no território capixaba. Confira abaixo.
- São Mateus (Inmet): 10,8°C
- Presidente Kennedy (Inmet): 13,7°C
- Nova Venécia (Inmet): 10,1°C
- Marilândia (Inmet): 8,9°C
- Linhares (Inmet): 13,7°C
- Ecoporanga (Inmet): 9,8°C
- Alfredo Chaves (Inmet): 11,6°C
- Alegre (Inmet): 10,1°C
- Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 10,4°C
- Iúna (Incaper): 5,4°C
Alguns municípios também ficaram com as temperaturas amenas, mas não chegaram a registrar novos recordes. Veja a lista a seguir.
- Vila Velha (Inmet): 12,5°C
- Vitória (Inmet): 13,3°C
- Venda Nova do Imigrante (Inmet): 5,8°C
- Santa Teresa (Inmet): 9,7°C
- Afonso Cláudio (Inmet): 9,3°C
- Aracê, Domingos Martins (Incaper): 4,6°C
TEMPO SEGUE AMENO
Para os próximos dias, a tendência é que as temperaturas continuem amenas no Espírito Santo, ainda devido à atuação da massa de ar polar.