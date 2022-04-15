Amigos desaparecem no mar em praia de Marataízes, no ES

O Corpo de Bombeiros informou que, por conta da agitação do mar e condições da maré, as buscas submersas são inviáveis. Guarda-vidas foram colocados na orla para tentar busca visual, no entanto, até às 17h45, a dupla seguia desaparecida. "Caso haja melhoria das condições marítimas, a equipe de mergulho atuará no local", finalizou a corporação.