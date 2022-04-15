Amigos desaparecem no mar em praia de Marataízes, no ES

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, desapareceram no mar em Marataízes, Região Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (15). Os dois, que são amigos, entraram na água, na região da Praia Central, por volta do meio-dia e não foram mais vistos.
Segundo apuração do repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, banhistas contaram que um dos adolescentes entrou no mar e começou a se afogar, quando o amigo tentou prestar socorro e também foi puxado pelas ondas. Os dois são de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, e foram a Marataízes com familiares para aproveitar o feriadão de Páscoa.
BUSCAS
O Corpo de Bombeiros informou que, por conta da agitação do mar e condições da maré, as buscas submersas são inviáveis. Guarda-vidas foram colocados na orla para tentar busca visual, no entanto, até às 17h45, a dupla seguia desaparecida. "Caso haja melhoria das condições marítimas, a equipe de mergulho atuará no local", finalizou a corporação.