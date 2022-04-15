Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Resgate

Amigos desaparecem no mar em praia de Marataízes, no ES

Adolescentes são de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, e foram ao Litoral Sul para curtir o feriadão de Páscoa
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

15 abr 2022 às 18:01

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 18:01

Um dos adolescentes começou a se afogar e outro, na tentativa de prestar socorro, também acabou puxado pela água.
Mar agitado em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: João Henrique Castro
Dois adolescentes,  de 15 e 16 anos, desapareceram no mar em MarataízesRegião Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (15). Os dois, que são amigos, entraram na água, na região da Praia Central, por volta do meio-dia e não foram mais vistos. 
Segundo apuração do repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, banhistas contaram que um dos adolescentes entrou no mar e começou  a se afogar, quando o amigo tentou prestar socorro e também foi puxado pelas ondas. Os dois são de Venda Nova do ImigranteRegião Serrana do Estado, e foram a Marataízes com familiares para aproveitar o feriadão de Páscoa.

BUSCAS

O Corpo de Bombeiros informou que, por conta da agitação do mar e condições da maré, as buscas submersas são inviáveis. Guarda-vidas foram colocados na orla para tentar  busca visual, no entanto, até às 17h45, a dupla seguia desaparecida. "Caso haja melhoria das condições marítimas, a equipe de mergulho atuará no local", finalizou a corporação.

Veja Também

Número de afogamentos em rios e praias aumenta no ES

Mapa dos afogamentos mostra as praias mais perigosas do ES

Saiba identificar a corrente de retorno no mar e se proteger de afogamentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

afogamento Bombeiros Marataízes Venda Nova do Imigrante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória
Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados