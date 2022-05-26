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Na Reta da Penha

Vitória terá evento de adoção de cachorros e gatos no sábado (28)

No total, 40 animais que foram resgatados de situação de abandono e estão sob cuidados de protetores estarão disponíveis para adoção  no Masterplace Mall, na Reta da Penha
Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

26 mai 2022 às 13:08

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 13:08

As pessoas que estão querendo adotar um bichinho de estimação têm uma oportunidade no sábado (28), das 8h às 16h, no Masterplace Mall, na Reta da Penha, em Vitória. O evento  "O Amor tem 4 letras e 4 patas" será realizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) com a Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo (Sopaes).
Animais estarão disponíveis para adoção no próximo sábado (28).
Animais estarão disponíveis para adoção no próximo sábado (28). Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
No total, 40 animais que foram resgatados de situação de abandono e estão sob cuidados de protetores estarão disponíveis para adoção. 
Segundo a Semmam, o objetivo do evento é encontrar um lar fixo para os animais, com uma guarda responsável. Para realizar a adoção, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de residência em nome do adotante e, também, assinar o termo de responsabilidade pela adoção dos animais.
Ao todo, 49 cães e gatos já foram adotados através do evento, que é responsável pela reintegração dos animais que estavam em situação de abandono.
Todos os animais disponíveis foram castrados pelo programa Vitória da Castração Animal, que realiza cirurgias em animais em situação de abandono. O projeto prevê investimentos de mais de R$ 1 milhão para a realização de 3 mil procedimentos por ano de esterilização cirúrgica de cães e gatos, bem como registro dos animais que serão identificados por meio de microchip associado ao CPF de seus tutores.

Quem consegue dizer "não" para esses rotinhos?

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