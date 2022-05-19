Feira de adoção em Vitória reúne cãezinhos em busca de um lar; fotos

Para fazer uma adoção responsável, o interessado deve levar comprovante de residência e ter mais de 21 anos. A equipe que estará no local fará uma entrevista para conhecimento do novo tutor do animal e um trabalho de conscientização.

A policial militar Lucanza Lobato, que trabalha na cavalaria da PM, é voluntária no projeto que resgata os animais. "A adoção vai muito além de pegar um animal e levar para sua casa. Ele tem uma necessidade que vai além de alimento, água e vacina. O animal é um ser vivo que depende de você. Ele sente frio e precisa de atenção durante toda a vida", destacou.