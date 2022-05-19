Feira de adoção em Vitória reúne cãezinhos em busca de um lar; fotos

Um mais fofo que o outro! Cãezinhos resgatados na Grande Vitória estarão disponíveis em uma feira de adoção que acontece no próximo dia 28, em um shopping que fica na Enseada do Suá, em Vitória. O evento que busca um lar para os bichinhos acontece das 10h às 18h, e os animais vão ficar em uma loja cedida pelo centro comercial, no segundo piso.
Para fazer uma adoção responsável, o interessado deve levar comprovante de residência e ter mais de 21 anos. A equipe que estará no local fará uma entrevista para conhecimento do novo tutor do animal e um trabalho de conscientização.
A policial militar Lucanza Lobato, que trabalha na cavalaria da PM, é voluntária no projeto que resgata os animais. "A adoção vai muito além de pegar um animal e levar para sua casa. Ele tem uma necessidade que vai além de alimento, água e vacina. O animal é um ser vivo que depende de você. Ele sente frio e precisa de atenção durante toda a vida", destacou.
Feira de adoção em shopping
Os cachorrinhos resgatados ficam em uma chácara na Serra, chamada Rancho Bela Vista. O local tem mais de 500 animais, entre cães e gatos e, por ser um hospital veterinário, recebe também cavalos e outros animais vítimas de maus-tratos. Funcionários, voluntários e estagiários realizam o trabalho e, semanalmente, feiras de adoção em diferentes lugares da Grande Vitória. Para acompanhar e saber mais, acesse o perfil nas redes sociais.
SERVIÇO:
Feira de adoção de animais
Data: 28/05/2022 (sábado)
Horário: das 10h às 18h;
Local: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Feira de adoção de animais
Data: 28/05/2022 (sábado)
Horário: das 10h às 18h;
Local: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.