Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lagoa Juparanã

Corpo de homem que caiu de jet ski é encontrado em Linhares

O empresário estava no veículo com a esposa e dois filhos, quando caiu e desapareceu na lagoa após uma manobra, na tarde deste domingo (29)

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 07:11

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 mai 2022 às 07:11
Vítima, Wagner Xavier
Vítima foi identificada como Wagner Xavier Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O corpo do homem que caiu de um jet ski na Lagoa Juparanã, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (29), foi encontrado durante a madrugada desta segunda-feira (30). A vítima foi identificada como o empresário Wagner Xavier, de 39 anos. Além dele, outras três pessoas estavam no veículo: a esposa e dois filhos, uma menina de 2 anos e um menino de 6.
O veículo virou após uma manobra. Pescadores que estavam perto do local conseguiram resgatar a mulher e os filhos. O homem, no entanto, não havia sido localizado e desapareceu na água.
Conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, o trabalho de busca dos bombeiros pela vítima durou sete horas, terminando por volta de uma da madrugada. O corpo foi localizado em um ponto da lagoa com sete metros de profundidade e, posteriormente, encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A reportagem não obteve novas informações sobre o estado de saúde da mulher e dos filhos dele. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todos estavam sem coletes salva-vidas. 
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta
Corpo de homem que caiu de jet ski é encontrado em Linhares

Veja Também

Homem é preso após esfaquear o irmão em Linhares

Jovem é morto após sair de forró para encontrar mulher em Linhares

Campanha arrecada agasalhos para animais abandonados em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

afogamento Bombeiros Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados