O corpo do homem que caiu de um jet ski na Lagoa Juparanã, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde deste domingo (29), foi encontrado durante a madrugada desta segunda-feira (30). A vítima foi identificada como o empresário Wagner Xavier, de 39 anos. Além dele, outras três pessoas estavam no veículo: a esposa e dois filhos, uma menina de 2 anos e um menino de 6.
O veículo virou após uma manobra. Pescadores que estavam perto do local conseguiram resgatar a mulher e os filhos. O homem, no entanto, não havia sido localizado e desapareceu na água.
Conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, o trabalho de busca dos bombeiros pela vítima durou sete horas, terminando por volta de uma da madrugada. O corpo foi localizado em um ponto da lagoa com sete metros de profundidade e, posteriormente, encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A reportagem não obteve novas informações sobre o estado de saúde da mulher e dos filhos dele. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todos estavam sem coletes salva-vidas.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta
Corpo de homem que caiu de jet ski é encontrado em Linhares