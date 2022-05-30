Corpo de homem que caiu de jet ski é encontrado em Linhares

Vítima foi identificada como Wagner Xavier Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O veículo virou após uma manobra. Pescadores que estavam perto do local conseguiram resgatar a mulher e os filhos. O homem, no entanto, não havia sido localizado e desapareceu na água.

Conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, o trabalho de busca dos bombeiros pela vítima durou sete horas, terminando por volta de uma da madrugada. O corpo foi localizado em um ponto da lagoa com sete metros de profundidade e, posteriormente, encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

A reportagem não obteve novas informações sobre o estado de saúde da mulher e dos filhos dele. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todos estavam sem coletes salva-vidas.

29/05 às 14h44min/Linhares - Resgate pessoa em afogamento Lagoa Juparanã. Homem navegando com esposa e 2 filhos com jetsky sem coletes salva vidas. Após manobra caíram do jetsky. Mãe e filhos foram socorridos por pescadores. AS 04 do CBMES no local. Mergulho acionado. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) May 29, 2022

*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta