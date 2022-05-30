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Em Mimoso do Sul

Mulher é agredida a paulada pela amante do marido no ES

Segundo a vítima, em relato à polícia, o marido presenciou a agressão e não ajudou no socorro. Mulher foi encontrada pela irmã em uma estrada

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 11:05

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 mai 2022 às 11:05
A vítima foi internada no Hospital Apóstolo Pedro
A vítima foi internada no Hospital Apóstolo Pedro Crédito: Reprodução/ PMMS
Uma mulher foi agredida a paulada pela amante do marido no interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desse domingo (29). O caso foi revelado pela vítima, que precisou ser levada para o hospital do município após o crime. A mulher contou ainda que o marido presenciou a agressão e não ajudou no socorro.
A vítima, internada no Hospital Apóstolo Pedro, contou à Polícia Militar que estava conversando com o companheiro quando a mulher deu uma paulada no seu rosto e fugiu correndo. Ela disse que o marido não a ajudou. Questionada sobre o motivo da agressão, a vítima afirmou que a autora, que mora em Oiteiro, era amante do seu companheiro. A mulher também contou aos policiais que já sofreu agressões por parte do marido.
Na unidade hospitalar, a polícia ouviu testemunhas. A irmã da vítima e uma testemunha contaram que foram informadas por populares que a mulher estava ferida à beira de uma estrada. Elas foram até a residência da vítima e perguntaram para o marido onde a mulher estava. Ele afirmou que a companheira tinha ido para a casa de uma irmã, na localidade de Dona América.
Elas foram até o local indicado e encontraram a vítima com um corte no supercílio, na beira da pista, perto da entrada da estrada que vai para Dona América.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Sobre o crime, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Mimoso do Sul e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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