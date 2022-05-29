Homem queima o carro do namorado da ex em Conduru, Sul do ES

Crime aconteceu durante a madrugada em Conduru Crédito: Google Maps

O carro, um Volkswagem Gol, foi consumido pelas chamas. O veículo estava estacionado na rua, ao lado da casa da mulher. Ninguém ficou ferido no incêndio, segundo a polícia.

A Polícia Militar esteve local. A mulher contou que estava sendo constantemente ameaçada pelo ex-companheiro e que tinha medida protetiva. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado.

O caso foi encaminhado a delegacia de plantão de Cachoeiro de Itapemirim. Em relação ao crime, a Polícia Civil disse que em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à polícia para que tome ciência do caso e inicie as investigações.

A população pode ajudar nas investigações de forma anônima através do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.