Motociclista morre após bater em árvore no interior de Castelo

Um motociclista de 35 anos morreu em um acidente na noite deste sábado (28), na localidade de Mangue Seco, zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Welder Gonçalves Allemoes, pilotava uma Honda Biz. Ele perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore, perto de uma ponte no local.
A batida, segundo os militares, foi por volta das 20h, na ES 491, via que liga as localidades de Aracuí e Estrela do Norte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o motociclista faleceu no local.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi conduzido ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O homem era morador da localidade de Córrego da Areia, no interior do município de Castelo.