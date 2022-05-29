Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Motociclista morre após bater em árvore no interior de Castelo

A vítima, Welder Gonçalves Allemoes, pilotava uma Honda Biz e bateu em uma árvore, perto de uma ponte, na localidade de Mangue Seco

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 09:22

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 mai 2022 às 09:22
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Crédito: Divulgação/ Sesa
Um motociclista de 35 anos morreu em um acidente na noite deste sábado (28), na localidade de Mangue Seco, zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Welder Gonçalves Allemoes, pilotava uma Honda Biz. Ele perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore, perto de uma ponte no local.
A batida, segundo os militares, foi por volta das 20h, na ES 491, via que liga as localidades de Aracuí e Estrela do Norte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o motociclista faleceu no local.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi conduzido ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O homem era morador da localidade de Córrego da Areia, no interior do município de Castelo.

Veja Também

Garoto autista é agredido com raquete por colega em escola no ES

Família pede ajuda para trazer corpo de capixaba morto em assalto no RS

Carro de prefeitura levando barril de chope para festa capota no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Castelo motocicleta Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados