Carro de prefeitura levando barril de chope para festa capota no ES

Um carro da Secretaria Municipal de Saúde de Itarana , transportando um barril de chope, capotou na tarde desta sexta-feira (27), nas proximidades de uma represa em Santa Maria de Jetibá, ambos municípios no Noroeste do Estado. Ninguém se feriu e a dinâmica do acidente não foi informada.

Por nota, a Prefeitura de Itarana informou que o motorista está bem. “Cabe esclarecer que circula nas redes sociais um vídeo em que aparece um barril de chope dentro do veículo. O chope era para festa beneficente em prol do Hospital São Braz, realizada ontem (27), e como o veículo se encontrava em Vitória/ES, atendendo a um pedido da Fundação, o motorista trouxe o chope para Itarana. Foi apenas um favor para uma festa beneficente em prol do hospital, entidade filantrópica encarregada de salvar vidas em nosso município”, esclareceu a administração municipal.

A prefeitura também destacou que o motorista do veículo não havia ingerido bebida alcoólica. “Ele também não abandonou o local, tendo saído do carro apenas para buscar sinal telefônico a fim de avisar as autoridades competentes sobre o acidente ocorrido.” finalizou, em nota.

Carro da Prefeitura de Itarana capotou em Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução - Redes Sociais

A administração municipal foi questionada pela reportagem sobre o que teria causado o acidente, se o motorista estava sozinho e se ele precisou de atendimento médico. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

A Polícia Militar também foi procurada para informar se foi acionada para a ocorrência e, quando houver retorno, a resposta será incluída nesta matéria.