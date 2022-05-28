Homem morre em acidente após cair com carro dentro de açude em Itarana

Um homem de 34 anos morreu após cair com o carro dentro de um açude na localidade de Alto Santa Rosa, zona rural de Itarana, na região Central Serrana do Estado, na noite desta sexta-feira (27). A vítima, que não teve nome divulgado, chegou a ser retirada de dentro do carro por populares, mas não resistiu.
Segundo a Polícia Militar, o condutor teria saído da estrada e tombado no açude. Populares disseram que o carro ficou submerso e que tiraram o motorista do veículo para prestarem socorro enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava a caminho, porém, quando a equipe chegou para prestar os devidos atendimentos ao motorista, ele já estava morto.
Por nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para recolhimento do corpo que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Correção
29/05/2022 - 5:11
A foto publicada anteriormente na matéria não correspondia ao acidente registrado em Itarana. A Defesa Civil da cidade encaminhou para a reportagem uma imagem da ocorrência neste domingo (29). A foto atual é a correta.